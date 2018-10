Zakaria: "Klar, dass ich öfter spielen möchte"

Denis Zakaria will mit Gladbach weiter für Furore sorgen

Denis Zakaria vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat seinen Stammplatz bei den Fohlen verloren. Der Schweizer Nationalspieler hat den Kampf um die Startformation aber noch längst nicht aufgegeben.

"Natürlich bin ich enttäuscht, bei einem Spitzenspiel wie bei den Bayern nicht von Anfang an dabei zu sein. Alles andere würde ja bedeuten, dass ich meinen Job verfehlt habe. Ich werde weiter hart an mir arbeiten um bald wieder gesetzt zu sein. Aber es ist klar, dass ich öfter spielen möchte", so der Mittelfeldmann im Gespräch bei "bundesliga.de".

Spätestens nach dem überraschend klaren 3:0-Auswärtserfolg beim Deutschen Meister FC Bayern München steht für den 21-Jährigen fest, dass der VfL eine tolle Bundesliga-Spielzeit hinlegen kann: "Unser Kader ist breiter und ausgeglichener aufgestellt. Außerdem haben wir mehr Erfahrung. Auf jeder Position herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das nötige Potenzial haben, um eine richtig starke Saison zu spielen."

In der bisherigen Saison stand der 190-cm-Hüne dreimal in der Startelf, kam zudem siebenmal als Einwechselspieler in die Partie.

Zakaria mit verhaltenen Saisonzielen

Nach den ersten drei Spieltagen rangiert Gladbach hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund und RB Leipzig auf dem dritten Tabellenplatz - mit einem Punkt mehr als der FC Bayern.

Trotz der starken Ausgangsposition will Zakaria aber noch nicht höheren Saisonzielen sprechen. "Wir stehen nach sieben Spieltagen sehr gut da und streben an, so lange wie möglich diesen positiven Trend fortzusetzen. Und dann werden wir schon sehen, was dabei herauskommt. Vielleicht schaffen wir die Qualifikation zum Europapokal. Aber es ist noch viel zu früh, um darüber konkret zu sprechen", betonte der 14-malige Nationalspieler im "bundesliga.de"-Interview.