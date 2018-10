James Rodríguez spielt seit Sommer 2017 für den FC Bayern

Der Wechsel von James Rodríguez im Sommer 2017 zum FC Bayern sorgte weltweit für Schlagzeilen. Während die Münchner für einen echten Coup gefeiert wurden, muss sich James' Ex-Arbeitgeber Real Madrid noch heute Kritik gefallen lassen.

Die kolumbianische Torhüter-Legende Carlos Valderrama ist fest davon überzeugt, dass Real Madrid mit dem Transfer von James zum FC Bayern einen Fehler gemacht hat. "Für mich war James bei Real sehr erfolgreich. Schon was er in seinem ersten Jahr gezeigt hat, war beeindruckend. Was danach passiert ist, war seltsam", erklärte Valderrama im "ESPN"-Interview.

"Ich habe es nicht verstanden und die Menschen in Kolumbien haben es nicht verstanden", kritisierte der Ex-Profi die ehemalige Real-Trainer Rafa Benítez und Zinédine Zidane, die James regelmäßig zum Reservisten degradierten und ihn nur noch sporadisch in die Startelf beorderten.

James zum FC Bayern? "Ganz sicher" ein Fehler

James nach München ziehen zu lassen, sei "ganz sicher" ein Fehler gewesen, urteilte Valderrama: "Mittlerweile haben sie realisiert, dass sie einen großartigen Spieler abgegeben haben. Ein Spieler, der seine Qualität nicht nur bei Real, sondern auch bei Weltmeisterschaften unter Beweis gestellt hat."

Dass der offensive Mittelfeldspieler in Zukunft noch einmal für die Königlichen auflaufen wird, denkt Valderrama nicht. "Wenn er bis jetzt nicht zu Real zurückgekehrt ist, wird er nie mehr zurückkehren", glaubt der 57-Jährige, der beim FC Bayern einen "guten und glücklichen" James Rodríguez sieht.