Alcácer adelt Reus: "Weltklasse-Niveau"

Paco Alcácer schwärmt von BVB-Kapitän Marco Reus

Neuzugang Paco Alcácer von Borussia Dortmund hat in den höchsten Tönen von BVB-Kapitän Marco Reus geschwärmt.

"Mit Marco zusammenzuspielen ist einfach, aufgrund seiner Offensivqualität, der Torgefahr, die von ihm ausgeht und der Leichtigkeit, mit der er spielt. Aber vor allem auch wegen seiner Unterstützung für das Team", sagte Alcácer im Interview mit "BVB-TV".

Reus habe ihm "sehr geholfen, bei der Integration ins Team, auf dem Platz und während der Spiele. Ihm ist es zu verdanken, dass ich mich so schnell eingewöhnt habe. Er ist ein Spieler auf Weltklasse-Niveau. Ich bin ihm wirklich sehr dankbar."

Alcácer, der momentan noch vom FC Barcelona an den BVB ausgeliehen ist, äußerte sich insgesamt sehr positiv über seinen neuen Klub. "Ich danke den Teamkollegen und den Mitarbeitern, die mir geholfen haben, ein Haus zu finden und alles was ich brauche."

Der spanische Angreifer erklärte auch seinen besonderen Torjubel, bei dem er beide Arme in Richtung Himmel streckt. "Ich hatte ein Spiel, als ich gerade 18 Jahre alt geworden war. Es war quasi mein erster Einsatz für die Profis in Valencia. Nach dem Ende des Spiels verstarb mein Vater vor dem Stadion. Ich weiß, es hätte ihm gefallen, mich weiter spielen zu sehen. Es ist eine spezielle Huldigung an ihn."

Als Vorbilder außerhalb des Fußballs nannte Alcácer Tennis-Ikone Rafael Nadal und Basketball-Star Pau Gasol. "Vor allem wegen der harten Arbeit, die sie jeden Tag abliefern und wegen allem, was sie Jahr für Jahr erreicht und gewonnen haben", erklärte der Spanier.