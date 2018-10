Monaco-Remis bei Henrys Champions-League-Trainerdebüt

Thierry Henry wartet weiter auf seinen ersten Sieg

Der französische Fußball-Vizemeister AS Monaco muss in der Champions-League-Gruppe A von Bundesligist Borussia Dortmund auch unter seinem neuen Trainer Thierry Henry weiter auf den ersten Sieg warten. Beim Königsklassen-Einstand des Ex-Weltmeisters als Trainer erreichten die Monegassen beim belgischen Titelträger FC Brügge durch ein 1:1 (1:1) ebenso wie die Gastgeber im dritten Spiel ihren ersten Punkt. In der Gruppe B sind die PSV Eindhoven und Tottenham Hotspur nach einem 2:2 (1:1) im direkten Duell ebenfalls noch ohne Erfolgserlebnis.

In Brügge ließ Monacos Führung durch Moussa Sylla (32.) nur kurz Hoffnung auf den ersten "Dreier" aufkeimen. Denn nur sieben Minuten später sorgte Wesley für den Ausgleich der Platzherren.

Tottenham fehlte in Eindhoven nach der 2:1-Führung durch Treffer von Lucas (39.) und WM-Torschützenkönig Harry Kane (55.) trotz einer Roten Karte gegen Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris (79./grobes Foulspiel) nur wenig zum ersten Sieg in der Königsklasse. Doch der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Luuk de Jong bewahrte die Niederländer, die durch den Mexikaner Hirving Lozano (30.) in Führung gegangen waren, mit seinem Ausgleich (89.) noch vor der dritten Pleite.