BVB-Youngster Hakimi äußert sich über Real-Abschied

Achraf Hakimi spielt seit Saisonbeginn für den BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich im Sommer für zwei Jahre die Dienste des Außenverteidigers Achraf Hakimi gesichert. Der 20-Jährige hat sich nun über seinen Abschied aus der spanischen Hauptstadt und seinen Start beim BVB geäußert.

Der Abschied von Trainer Zinédine Zidane beim Champions-League-Sieger nach der vergangenen Saison sei sehr überraschend gewesen, erklärte Achraf Hakimi bei "Radio Marca": "Wir Spieler wussten davon nichts. Wir dachten, dass er weitermacht. Nur er weiß, warum er wirklich gegangen ist."

Unter Zidane debütierte der marokkanische Nationalspieler in der Primera División, in der zweiten Saisonhälfte kam Hakimi in der spanischen Liga mehrfach zum Einsatz. Es schien, als habe der Abwehrspieler eine Perspektive bei Real Madrid.

Mit dem Trainerwechsel änderte sich dies jedoch. Neu-Trainer Julen Lopetegui habe im Sommer noch nicht mit Gewissheit sagen können, wie viel Einsatzzeit möglich ist. "Ich habe mit ihm nur einmal kurz vor Saisonbeginn telefoniert, um zu sehen, was mit mir passieren wird", so Hakimi am Montag gegenüber "Cadena Ser": "Doch er wusste auch nichts, es waren seine ersten Tage bei Real Madrid. Er wusste noch nicht, ob sie jemanden verpflichten werden."

Achraf Hakimi: BVB-Leihe "läuft prächtig"

Der junge Außenverteidiger entschied sich daraufhin für eine Leihe zum BVB. Dabei seien zwei Kollegen bei Real sehr hilfreich gewesen. "Carvajal und Mayoral haben mich gut beraten und das war einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin." Dani Carvajal (ehemals Bayer Leverkusen) und Borja Mayoral (VfL Wolfsburg) hatten ihrerseits den Sprung als Leihspieler in die Bundesliga gewagt.

Nach zehn Spieltagen in der Bundesliga kann Hakimi bereits auf sechs Einsätze zurückblicken, zwei weitere folgten im Pokal sowie in der Champions League. Vor allem seine Leistung beim 4:0 gegen Atlético Madrid sorgte für Begeisterung.

"So wie die Dinge laufen, scheint die Leihe ein voller Erfolg zu sein. Das war eine große Herausforderung in meiner Laufbahn und es läuft prächtig", bilanzierte der Madrilene.

Am Dienstag kehrt Hakimi mit dem BVB in die spanische Hauptstadt zurück, um das Rückspiel bei Atlético Madrid in der Champions League zu bestreiten. "Das wird ein richtig schweres Spiel. Atleti gibt immer bis zum Ende alles. Wir werden versuchen, unseres Spiel zu spielen."