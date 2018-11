Celtic-Talent im Blickpunkt: "Könnte für Bayern spielen"

Callum McGregor sorgt bei Celtic für Furore

Wenn Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf Celtic Glasgow trifft (Donnerstag, ab 21:00 Uhr im sport.de-Liveticker) könnte sich auf schottischer Seite Callum McGregor ins Rampenlicht spielen. Ein ehemaliger Mitspieler lobte das Talent in den höchsten Tönen.

"Callum ist ein herausragendes Talent. Ich glaube, er wäre perfekt für die Bundesliga, weil er ein so talentierter und technisch begabter Spieler ist", schwärmte Mark Fotheringham, ein ehemaliger Mitspieler des Gelobten, gegenüber der "Scottish Sun".

Sogar ein künftiges Engagement des 25-Jährigen beim deutschen Rekordmeister ist für den heutigen Co-Trainer des schottischen Zweitligisten FC Cowdenbeath nicht ausgeschlossen: "Callum ist der einzige Celtic-Spieler, der für Bayern München spielen könnte – ich stufe ihn ehrlich so hoch ein."

Lockt die Bundesliga?

Ohnehin passe McGregor perfekt in die Bundesliga. "Der Fußball in Deutschland ist nicht so hektisch wie in Schottland. Callum hat die Ballkontrolle und Passfähigkeit, um dort aufzublühen", so Fotheringham, der sich daher sicher ist, dass "ihn viele deutsche Topklubs beim Spiel gegen Leipzig beobachten werden."

Bei seinem aktuellen Verein gehört der offensive Mittelfeldspieler zu den absoluten Leistungsträgern. In der laufenden Saison verzeichnete McGregor bei 25 Pflichtspielen bisher vier Tore und vier Vorlagen.

Mit einer Galavorstellung gegen Leipzig könnte es der siebenfache schottische Nationalspieler vielleicht wirklich auf die Wunschliste des FC Bayern schaffen.