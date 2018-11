BVB erinnert Mats Hummels "an die frühen Klopp-Jahre"

Bayern-Star Mats Hummels spielte einst für den BVB

Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstag nach Dortmund, wo der BVB den FC Bayern zum Bundesliga-Topspiel empfängt. Erstmals seit Jahren gehen die Schwarz-Gelben als Favorit in die Partie. Mats Hummels empfindet sogar Spaß dabei, seinem Ex-Klub zuzusehen.

"Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Das erinnert an die frühen Klopp-Jahre, wie das gerade aussieht. Auch die Atmosphäre im Verein wieder", sagte Mats Hummels im Vorfeld der Begegnung.

Trotz des Dortmunder Vorsprungs von vier Punkten freut sich der deutsche Nationalspieler über die Entwicklung bei seinem ehemaligen Arbeitgeber: "Das wird sicher nicht allen in unserer Mannschaft so gehen, aber mir zumindest macht das schon Spaß, das anzuschauen. Und das, obwohl so viele Spieler neu sind, mit so vielen habe ich gar nicht mehr zusammen gespielt."

Bayern-Star erwartet Hexenkessel

Zwischen 2008 und 2016 spielte der 29-Jährige selbst beim Revierklub. Unter anderem gewann der Innenverteidiger mit dem BVB 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. Dementsprechend weiß er, was den FC Bayern erwartet.

"Die Fans werden das Stadion in einen Hexenkessel verwandeln, da kann man sich sicher sein", weiß Hummels. Auch über mögliche Strategien hat sich der Rechtsfuß bereits Gedanken gemacht: "Unser Ziel muss sein, gut gestaffelt zu stehen und denen dadurch das Tempo rauszunehmen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, ich weiß noch nicht welche wir wählen."