Bayer kann in Leipzig mit Bellarabi und Bender planen

Karim Bellarabi (l.) kehrt zurück

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Ligaduell der Europa-League-Starter am Sonntag bei RB Leipzig (15:30 Uhr) wieder auf den zuletzt formstarken Karim Bellarabi und Abwehrchef Sven Bender zurückgreifen.

Die beiden aktuellen Stammspieler waren von Bayer-Trainer Heiko Herrlich im Europacup gegen den FC Zürich (1:0) am Donnerstag geschont worden, da sie beim 1:4 gegen Hoffenheim jeweils eine leichte Oberschenkelverletzung erlitten hatten. Auch ohne Bellarabi und Sven Bender erreichte Bayer vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League.

Herrlich, der gegen Zürich im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel sechs Veränderungen vorgenommen hatte, kündigte für das Gastspiel in Sachsen erneut einige Wechsel in der Startformation der Werkself an: "Heute hat der ein oder andere seine Chance genutzt. Aber wir werden auf der ein oder anderen Position sicher wieder tauschen."