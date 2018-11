HSV besitzt Kaufoption bei Leihgabe Lacroix

Léo Lacroix ist beim HSV glücklich

Nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga hat der HSV seinen Kader neu aufbaut. Einer der Neuzugänge im Sommer: Léo Lacroix. Nun hat sich die Leihgabe über seine Situation beim Nordklub geäußert.

"Ich bin ausgeliehen, aber im Falle des Aufstiegs wird die Kaufoption verpflichtend. Ich bin komplett im Projekt Hamburg involviert", verriet der Innenverteidiger gegenüber dem Portal "fussballtransfers".

In den letzten Wochen musste der Schweizer, der von der AS Saint-Étienne in die Hansestadt kam, im Abwehrzentrum meistens David Bates sowie Rick van Drongelen den Vortritt lassen. Bislang stand der Rechtsfuß fünfmal auf Seiten der Hanseaten in der 2. Bundesliga auf dem Platz, einmal kam er in der Regionalliga Nord für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Trotzdem ist der 26-Jährige mit seiner Entwicklung zufrieden: "Es ist eine tolle Erfahrung. Am Anfang war es schwierig, weil ich keine richtige Vorbereitung mitmachen konnte. Jetzt funktioniert aber alles bestens und ich fühle mich gut."

HSV-Verteidiger Lacroix: "Der Klub ist perfekt strukturiert"

Beim 1:0 gegen den 1. FC Köln spielte Lacroix zuletzt durch. Dem Ziel Wiederaufstieg sieht der Abwehrhüne positiv entgegen: "Alles läuft gut. Die Mannschaft ist jung, sie verfügt über Qualität, der Zusammenhalt ist da, wir sind Tabellenführer. Wir müssen so weitermachen, denn wir kennen unser Ziel."

Auch ansonsten fühle sich der Neuzugang wohl: "Die Stadt ist wunderschön, der Klub perfekt strukturiert. Wenn du ein Heimspiel hast, sind über 50.000 Leute da. Die Fans stehen hinter uns, sodass wir leichter wieder zurück in die Spur finden können. Die Atmosphäre ist großartig, auch wenn es einiges an öffentlichem Druck gibt."