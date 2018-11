Kovac: "BVB hatte noch keinen Gegner wie den FC Bayern"

Niko Kovac hofft mit dem FC Bayern auf einen Sieg beim BVB

Auf dieses Duell blickt am Samstagabend die halbe Welt: In der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den Verfolger FC Bayern zum Spitzenspiel. Trainer Niko Kovac lobte am Freitag den BVB, relativierte jedoch auch die jüngsten Erfolge des Revierklubs ein wenig.

"Dortmund ist Favorit", stellte Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem schwierigen Auswärtsspiel gegen den BVB klar: "Sie haben vier Punkte Vorsprung. Wir müssen sie jagen."

Lobende Worte hatte der Kroate vor allem für seinen Kollegen auf der Trainerbank, Lucien Favre, übrig. "Ich hab ihn in Berlin und Gladbach beobachten können. Das, was ihn auszeichnet, ist seine Erfahrung. Er spielt nach vorne hin sehr dynamisch."

FC Bayern: Kovac verspürt "keinen Druck"

Dortmund habe nun zudem "sehr viele Talente und Spieler, die sich zu Weltklasse-Spielern entwickeln werden". Die aktuelle "Leichtigkeit" der Borussia habe "auch mit Erfolgen zu tun". Diese "Qualität habe ihnen Favre "eingeimpft".

Dennoch sieht er seinen FC Bayern keineswegs chancenlos. "Vielleicht hatte der BVB auch noch keinen Gegner wie den FC Bayern", so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Dortmund. "Man darf die Gegner, die wir hatten, nicht immer schlecht reden."

Druck verspüre er nicht. "Ich habe vor einigen Jahren in Frankfurt Relegation gespielt. Das ist Druck. Wir wollen das Spiel genießen. Angst und Druck kenne ich nicht. Ich kann ja morgen sagen, ich gehe wieder und dann ist alles okay." Auf wen Kovac gegen den BVB letztlich setzt, verriet er indes nicht. Die "Wahrscheinlichkeit", dass er dieselbe Anfangself wie gegen AEK Athen (2:0) berufen wird, sei jedoch "gering".