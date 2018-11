Irre Lewandowski-Serie endete gegen den BVB

Robert Lewandowski traf doppelt gegen den BVB, der FC Bayern verlor dennoch

Der 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga rüttelte nicht nur am Unantastbarkeitsstatus des deutschen Rekordmeisters. Der Erfolg des BVB bedeutete auch das Ende einer irren Serie von Robert Lewandoski.

Der FC Bayern verlor erstmals überhaupt ein Liga-Spiel, obwohl Top-Torjäger Lewandowski, der in Dortmund sogar doppelt knipste, mindestens einen Treffer erzielte.

Seit seinem Wechsel an die Isar im Sommer 2014 traf der Pole 113 Mal in 74 Bundesliga-Duellen. Bis zum Gipfeltreffen am vergangenen Samstag gewannen die Bayern davon 68 Spiele, fünf endeten unentschieden - macht im Schnitt unglaubliche 2,82 Punkte.

Noch beeindruckender wird die Serie des dreimaligen Torschützenkönigs des deutschen Oberhauses, wenn man auch seine Zeit beim BVB betrachtet.

Dann kommen noch einmal 13 Siege aus der Saison 2013/14 hinzu. Macht 86 Bundesliga-Partien ohne Pleite oder 81 Siege und fünf Remis für Lewandowski.

Das letzte Team, das vor den Dortmundern ein Ligaspiel trotz eines Gegentores durch Lewandowski gewinnen konnte, war 1899 Hoffenheim.

Am 34. Spieltag der Saison 2012/13 drehten die Kraichgauer einen 0:1-Rückstand gegen Dortmund in ein 2:1 und sicherten sich den Klassenerhalt. Zwischen dem damaligen Spiel und der Bayern-Niederlage beim BVB liegen 2002 Tage.

In der ewigen Torschützenliste der deutschen Eliteklasse belegt Lewandowski (187 Tore in 267 Spielen) übrigens bereits den sechsten Platz. Vor dem 30-Jährigen rangieren lediglich Claudio Pizarro (194/455), Manfred Burgsmüller (213/447), Jupp Heynckes (220/369), Klaus Fischer (268/535) und Gerd Müller (365/427).