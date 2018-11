Mark van Bommel äußert sich zu Bayern-Gerüchten

Mark van Bommel hat sich zu den Bayern-Gerüchten geäußert

Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Bayern München steht nach gleich mehreren schwachen Leistungen seines Teams unter Beschuss. Daran hat wohl auch der deutliche Sieg gegen Benfica in der Königsklasse vorerst nichts geändert. Einer, der als möglicher Nachfolger gehandelt wird, hat sich nun zu Wort gemeldet: Mark van Bommel.

Der Coach von PSV Eindhoven wurde auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen den FC Barcelona auf einen Wechsel in die Bundesliga angesprochen.

Wirklich konkret wurde der 41-Jährige nicht. "Aktuell bin ich Trainer hier, auch wenn ich bei den Bayern gespielt habe." Ein Treuebekenntnis zu seinem jetzigen Klub ließ sich van Bommel damit allerdings auch nicht entlocken.

Van Bommel lief zwischen 2006 und 2011 in 187 Pflichtspielen für die Münchner auf und gewann je zweimal die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal sowie den Ligapokal. Der einstige "Aggressive Leader" des Rekordmeisters steht seit 2014 bei der PSV als Trainer unter Vertrag. Während van Bommel zunächst die U19 betreute, stieg er im Sommer zum Chefcoach der Profis auf.

Seither eilt die PSV von Sieg zu Sieg: In dreizehn Spielen gelangen bisher sagenhafte 39 Punkte. "PSV spielt gut und es ist schön, dass über PSV gesprochen wird. Wir können uns in der Liga und in der Champions League mit den anderen messen", so Trainer van Bommel vor dem Duell gegen Barca.

In der Königsklasse konnte Eindhoven die starke Form bisher nicht in Punkte ummünzen. Nach vier Spielen rangiert van Bommels Team mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. "Leider haben wir auf der europäischen Bühne nicht die Ergebnisse, die wir erwartet haben", so der Coach weiter. Einzig die Qualifikation für das Sechzehntelfinale der Europa League ist in dieser Saison noch im Rahmen des Machbaren.