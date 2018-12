Papadopoulos spricht über seine HSV-Rückkehr

HSV-Verteidiger Kyriakos Papadopoulos arbeitet an seinem Comeback

Aufgrund eines Knorpelschadens im linken Knie bestritt Kyriakos Papadopoulos in dieser Saison noch kein Spiel für den Hamburger SV. Mittlerweile absolviert der 26-Jährige, der in seiner Karriere immer wieder von schweren Verletzungen geplagt war, wieder Laufeinheiten auf dem Rasen des HSV-Trainingsgeländes.

"Meine erste größere Verletzung hatte ich ja schon mit 20 Jahren. Als ich danach wieder auf dem Platz angefangen habe, hatte ich noch richtig Angst", äußerte sich der Innenverteidiger gegenüber der "Sport Bild": "Da fragt man sich bei jedem Schritt: Hält alles? Kann ich je wieder richtig spielen?" Inzwischen habe Papadopoulos keine Sorgen mehr vor erneuten Rückschlägen.

Über seine Comeback-Pläne verriet der emotionale Wortführer: "Ich liege im Reha-Plan weiter vorne als geplant. Ich kann schon wieder mit dem Ball arbeiten. Das war eigentlich noch gar nicht vorgesehen zu diesem Zeitpunkt. Wann ich dann wieder Spiele bestreite, kann ich noch nicht genau sagen." Eine Rückkehr in dieser Saison würde aber mit Sicherheit klappen.

Dabei möchte Papadopoulos mit dem HSV in die Bundesliga zurückkehren. "Ich denke, dass ich in jeder Liga helfen kann, auch wenn die 2. Liga nicht mein Anspruch ist", so der Abwehrspieler über seine Qualitäten.