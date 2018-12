Maier: "Ich sehe in Kahn den jungen Uli Hoeneß"

Wird Oliver Kahn neuer Klub-Boss des FC Bayern?

Klub-Legende Sepp Maier begrüßt die Pläne von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München, Oliver Kahn als neuen starken Mann zu installieren.

"Oliver Kahn wäre prädestiniert für einen Führungsposten beim FC Bayern", sagte Maier gegenüber "Sport Bild". "Oliver bringt alles mit, was es für so eine Aufgabe braucht: Fachwissen, Ehrgeiz und Zuverlässigkeit. Zudem steht er wie wenige andere für den FC Bayern."

Die Bayern-Verantwortlichen hatten zuletzt bestätigt, dass Kahn womöglich Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge werden soll. Zuerst hatte "Sport Bild" darüber berichtet.

Maier glaubt, dass dem ehemaligen Torwart-Titan eine große Zukunft in München bevorsteht. "Ich sehe in Kahn den jungen Uli Hoeneß", sagte der frühere Mannschaftskapitän der Bayern. "Olli bräuchte aus meiner Sicht daher auch keine Einarbeitungszeit, muss sich im Klub nirgendwo vorstellen. Jeder weiß, wer er ist und was er kann."

Seinen alten Weggefährten Uli Hoeneß verteidigte Maier gegen die zuletzt aufkeimende Kritik. Der 66-Jährige sei sich trotz seines Gefängnisaufenthaltes treu geblieben: "Der Uli hat sich nicht groß verändert. Er hat wieder sein altes Gewicht und immer noch seinen roten Kopf – das passt zu ihm und so soll er auch bleiben."