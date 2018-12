Großkreutz schwärmt von "Killer" Alcácer

Kevin Großkreutz ist nach wie vor großer BVB-Fan

Kevin Großkreutz und Borussia Dortmund - das ist eine untrennbare Verbindung. Der ehemalige BVB-Star ist zwar am Wochenende selbst mit seinem KFC Uerdingen in der 3. Liga aktiv, wird nach dem Spiel aber ganz genau auf das Revierderby der Dortmunder gegen den FC Schalke 04 schauen.

"Ich hoffe natürlich, dass Dortmund gewinnt. Vielleicht so ein 2:0 oder 3:0. Das wäre perfekt und dann kann ganz Dortmund feiern", sagte Großkreutz bei "Sport1".

In der Dortmunder Mannschaft erkennt Großkreutz sogar Gemeinsamkeiten mit dem Team, das 2012 das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg holte. "Sie machen es im Moment sehr gut, die erinnern mich ein bisschen an unsere Zeiten, super hungrige Truppe, die Gas gibt", sagte der 30-Jährige über den Tabellenführer der Bundesliga. "Sie stehen zu Recht da oben, aber müssen weiter durchziehen."

Großkreutz setzt auf BVB-Stars Kagawa und Alcácer

Nach wie vor steht Großkreutz mit einigen Menschen beim BVB in Verbindung. "Das ist mein Verein, und mit den Jungs bin ich natürlich auch noch in Kontakt, auch mit Hans-Joachim Watzke. Wir haben zusammen viel erlebt, und da kann man den Kontakt nicht einfach so verlieren", meinte Großkreutz, der der Borussia ewige Treue schwor.

Großkreutz' bester Kumpel im aktuellen BVB-Team ist Shinji Kagawa, mit dem er selbst in Dortmund zusammenspielte. "Ich hoffe, der spielt am Samstag irgendwie - weil Derby kann er ganz gut", meinte Großkreutz.

Auch Top-Stürmer Paco Alcácer sprach er ein großes Lob aus: "Er kommt rein und trifft. Sensationell, was Alcácer abliefert - von mir aus kann er gerne so weiter machen. Er ist einfach ein Killer vor dem Tor."