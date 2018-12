Gladbach plant gegen Stuttgart den siebten Streich

Dieter Hecking will weiterhin ganz oben dranbleiben

Borussia Mönchengladbach peilt gegen Stuttgart den siebten Sieg im siebten Heimspiel an. Als BVB-Jäger sieht sich die Fohlenelf aber noch lange nicht.

BVB-Jäger? Sogar Titelkandidat? Dieter Hecking ist durchaus stolz auf den Höhenflug von Borussia Mönchengladbach, doch vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (18:00 Uhr) bat der Trainer des Tabellenzweiten um Mäßigung. "Bislang spielen wir eine richtig gute Vorrunde. Aber deshalb sind wir noch kein Dortmund-Jäger", sagte Hecking. Nur damit das mal klar ist.

Dabei besteht eigentlich gar kein Grund dazu, die ungestümen Fohlen einzufangen. Meisterschalen aus Pappe sind auf den Rängen des Borussia-Parks noch nicht gesichtet worden. Zudem ließ der jüngste Rückschlag in Leipzig (0:2) auch die verwegensten Träume platzen, den BVB am letzten Hinrunden-Spieltag im direkten Duell noch einzuholen. "Wir wollen nicht als Titelkandidat, sondern als die Mannschaft gelten, die weiter Woche für Woche erfolgreich Fußball spielen möchte", sagte Hecking daher bestimmt.

Immerhin: Bundesliga-Tabellenführer ist die Borussia bereits - in der Heimtabelle. Sechs Siege in sechs Spielen hat Gladbach gefeiert, kein anderes Team hat im eigenen Stadion eine weiße Weste behalten, auch nicht der BVB. Saisonübergreifend gab es sogar neun Heimsiege in Folge. Der Vereinsrekord steht bei zwölf, aufgestellt in der Saison 1983/1984.

VfB unter Weinzierl zuletzt stärker

Das 100. Pflichtspiel der Borussia gegen Stuttgart scheint also gerade recht zu kommen, kämpft der VfB doch gegen den Abstieg. Hecking warnt trotzdem. "Wir würden gerne auch das siebte Spiel zu Hause gewinnen. Aber der VfB ist schwer einzuschätzen nach dem Trainerwechsel", sagte er am Freitag. Unter dem neuen Coach Markus Weinzierl haben sich die Schwaben zuletzt in der Tat berappelt, aus den vergangenen drei Begegnungen gab es zwei Siege.

Helfen könnte der Borussia der "Stuttgart-Experte" Raffael. Sieben Tore hat der Brasilianer in seiner Karriere gegen den VfB erzielt, nun steht er vor der Rückkehr in die Startelf. Und der 33-Jährige hat Nachholbedarf: Jahrelang war Raffael Torjäger Nummer eins in Mönchengladbach, nun droht ihm erstmals eine Hinrunde ohne jeden Treffer.

Hecking verspricht: "Wir sind ambitioniert"

"Raffael ist auf dem Weg zurück zu seiner Bestform. Er ist ganz, ganz nah dran und sicher jemand, den ich für Sonntag schon in Erwägung ziehe", sagte Hecking. Platz machen könnte Confed-Cup-Sieger Lars Stindl, der nach seiner fünfmonatigen Verletzungspause zuletzt in jedem Spiel zum Einsatz gekommen war.

Zunächst gilt es aber, von Beginn an hellwach zu sein. Drei Gegentore in den ersten drei Minuten gab es bereits für die Borussia. "Wir müssen im Moment damit leben, wir nehmen das so hin", sagte Hecking. Sollte das gelingen, könnte Gladbach tatsächlich seinen Höhenflug auch gegen Stuttgart fortsetzen. Da hätte freilich auch Dieter Hecking nichts dagegen: "Wir sind ambitioniert", sagte der Fohlen-Coach: "Und wir würden natürlich gerne so lange da vorne dabei bleiben, wie es geht."