Ribéry lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Franck Ribéry weiß nicht, ob er noch eine Saison in München dranhängt

Arjen Robben wird den FC Bayern im Sommer 2019 verlassen, sein langjähriger "Co-Star" Franck Ribéry weiß dagegen noch nicht, was die Zukunft bringt. Ein Abschied aus München ist laut des Franzosen nicht ausgeschlossen.

"Ich möchte noch Fußball spielen, bis mein Körper sagt: 'Es ist gut'", verriet der Franzose nach dem Champions-League-Spiel in Amsterdam im Gespräch mit "Sport1" und "Goal", dass er sich eine Fortsetzung seiner Karriere durchaus vorstellen kann, sofern der Körper mitspielt: "Es ist nicht die Frage, ob ich Lust habe."

Dass seine Zukunft womöglich nicht beim FC Bayern liegt, deutete der 35-Jährige ebenfalls an. "Ich habe immer 100 Prozent, Kraft und Leistung gegeben. Ich habe dieses Trikot immer respektiert. Ich kann und werde nie vergessen, was der Klub und die Fans für mich gemacht haben. Das ist schwer, aber so ist das Leben im Fußball", ließ Ribéry durchblicken, dass ein Abschied durchaus eine Option ist.

Letztlich müsse er schauen, "was sich ergibt. Aber wir müssen wegen der Situation nicht so viel Stress machen", spielt der Franzose in Sachen Zukunftsplanungen auf Zeit: "Viele Leute fragen mich wegen meiner Situation in der nächsten Saison. Aber ich will da nicht so viel überlegen."