Kovac lobt Werner: "Ein toller Spieler"

Niko Kovac blickt mit den Bayern auf die Partie gegen RB Leipzig

Die Fußball-Bundesliga macht sich für die englische Woche bereit. Für den FC Bayern steht dabei ein Spitzenspiel vor der Tür: Die Münchner treffen am Mittwoch (20:30 Uhr) im Heimspiel auf Verfolger RB Leipzig. Vor dem Duell hat sich FCB-Trainer Niko Kovac den Fragen der Journalisten gestellt. Die Champions-League-Auslosung war dabei ebenso Gesprächsthema wie Angreifer Timo Werner.

"Timo Werner ist ein toller Spieler, das sehen sie ja auch", erklärte Niko Kovac am Dienstag und lobte den Angreifer als einen Spieler "mit sehr großen Fähigkeiten": "Er hat sich gut entwickelt, ist Nationalspieler." Schon im Trikot des VfB Stuttgart habe er seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

Immer wieder wird der 22-Jährige mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht. Seinen 2020 auslaufenden Vertrag hat Werner in Leipzig noch nicht verlängert. Von einem Bayern-Transfer weiß Kovac indes noch nichts. "Was im Winter oder im Sommer sein wird, das lasse ich jetzt mal dahingestellt."

Gegen das Team von Trainer Ralf Rangnick kann der FCB-Coach indes beinahe auf alle Spieler zurückgreifen. Franck Ribéry, der zuletzt pausiert hatte, sei wieder dabei, sagte Kovac: "Franck hat vor Hannover fünf Spiele in Serie gemacht, er ist nicht mehr 20, er hat seine Hüfte gespürt. Er war einverstanden, dass er eine Pause braucht." Gegen Leipzig wird allein Arjen Robben fehlen, der erst im neuen Jahr wieder angreifen kann.

Kovac: Liverpool-Spiel ist ein "vorweggenommenes Halbfinale"

Unterdessen blickte der Kroaten auch auf die Begegnung mit Jürgen Klopps "Weltklassemannschaft" im Achtelfinale der Königsklasse, das "ein vorweggenommenes Halbfinale" sei: "Das Spiel wird uns alles abverlangen. Wir wollen uns mit den Besten messen - und das sind die Besten!"

Vor diesem Hintergrund warnte Kovac davor, die Partie gegen Leipzig als schnöde Alltagsaufgabe abzutun. "Das Spiel ist auch wichtig", betonte er, schließlich darf sich der Titelverteidiger bei neun Punkten Rückstand auf Herbstmeister Borussia Dortmund keine weiteren Ausrutscher erlauben: "Wir müssen ihre Stärken eliminieren und dürfen ihnen nicht in die Karten spielen."

Alle Aussagen von Niko Kovac zum Nachlesen:

Niko Kovac über die Entlassung von José Mourinho ...

Jede Entlassung tut mir als Trainer weh.

Niko Kovac über Timo Werner und Jérôme Boateng ...

Timo Werner ist ein toller Spieler, das sehen sie ja auch. Er hat sich gut entwickelt, ist Nationalspieler. Er ist einer, der sehr große Fähigkeiten hat. Was im Winter oder im Sommer sein wird, das lasse ich jetzt mal dahingestellt.

Zu Jérôme: Er hat vier, fünf Spiele gespielt. Es war an der Zeit, ihm mal eine Pause zu geben. Hummels hat das dann gegen Hannover gut gemacht.

Niko Kovac über das Mannschaftsklima ...

Das Klima war gut, wie ich finde. Wenn es nicht läuft, wird versucht, etwas an den Haaren herbeizuführen. Wir haben umgestellt, sogenannte Stammspieler haben weniger gespielt und mussten sich wieder beweisen. Thiago kam nach Verletzung zurück, auch Mats Hummels war zuletzt draußen. Im Training muss sich jeder anbieten.

Niko Kovac über die Bewährungsprobe Leipzig ...

Ich denke, dass wir schon gegen Benfica und Ajax gezeigt haben, dass wir gegen spielstarke Gegner bestehen können. Wir müssen dominant und selbstbewusst auftreten ohne arrogant zu sein. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Die Stärken aus dem Hannover-Spiel müssen wir auch gegen Leipzig zeigen.

Niko Kovac über die Wende ...

Nach den sechs, sieben Siegen ist im Unterbewusstsein ein Gefühl entstanden. Man hat gedacht, dass man in der Liga mit nur 95 Prozent bestehen kann und dann Fehler gemacht. Wir haben aber die richtigen Schlüsse gefunden, auch im taktischen Bereich. So haben wir auf die Doppel-Sechs gestellt, um über die Außen mehr Druck ausüben zu können.

Niko Kovac über das Trainingslager ...

Die Jungs werden sich erst einmal ein wenig erholen, damit auch eine Pause entsteht. Wir werden dann die Intensität wieder langsam steigern.

Niko Kovac zu der Leistung der Flügelspieler ...

Ich finde, das letzte Spiel war richtig gut. Wir haben es endlich wieder geschafft, über 90 Minuten zu dominieren. Vor allem über die Flügel waren wir gefährlich, das war in den letzten Wochen unser Problem, wenn wir dort gedoppelt wurde. Wenn wir so performen, ist es schwierig für den Gegner.

Niko Kovac über die zusätzliche Belastung beim FC Liverpool ...

Die Belastung für die Spieler ist groß. Liverpool will auch wieder Meister werden. Sie werden im Winter deshalb Gas geben. Das kann ein Vorteil im Achtelfinale sein. Wir werden uns aber normal vorbereiten.

Niko Kovac über den Kader ...

Alle verfügbaren Spieler sind wohl auf. Franck Ribéry ist auch wieder dabei. Er brauchte zuletzt mal wieder ein Pause, er ist ja auch nicht mehr 20 Jahre alt. Er war einverstanden, dass er eine Pause braucht. Arjen Robben ist noch nicht wieder dabei.

Niko Kovac zu möglichen Eins-Gegen-Eins-Situationen ...

Wir müssen versuchen, die Stärken der Leipziger zu eliminieren. Wir dürfen ihnen nicht in die Karten spielen. Wir werden unsere Mannschaft deshalb auch darauf vorbereiten.

Niko Kovac zum Gegner Leipzig ...

Leipzig hat dieselbe Grundidee mit schnellem Fußball, wie Liverpool. Es wird schon ein ähnliches Spiel, obwohl Liverpool eine herausragende Mannschaft ist, die tolle Angreifer hat. Das morgige Spiel ist auch wichtig. Das eine mit dem anderen kann man, denke ich, aber nicht wirklich vergleichen.

Niko Kovac über das "Los-Glück" FC Liverpool ...

Es ist ein tolles Los. Wir freuen uns, wir fahren nach Anfield, sie kommen zu uns. Sie haben eine richtig tolle Mannschaft und einen tollen Trainer. Sie haben das Finale im letzten Jahr unglücklich verloren, ein vorweg genommenes Halbfinale. So wie wir uns auf sie vorbereiten, müssen sie sich aber auch auf uns vorbereiten.

Bis Februar ist noch lange, der Fokus ist aber schon da. Wir nehmen es so, wie es kommt.

+++ CL-Auslosung verdaut? +++

Der deutsche Rekordmeister hat am gestrigen Montag das wohl schwerste aller Lose für das Achtelfinale in der Champions League bekommen. Am 19. Februar 2019 reisen die Münchner zum Hinspiel nach Liverpool, das Rückspiel findet in der Allianz Arena am 13. März 2019 statt.

"Wir können uns alle freuen, dass es zu so einem tollen Spiel kommt", so Niko Kovac hinterher: "Das ist das schwerste Los, das wir hätten bekommen können." Auch Kapitän Manuel Neuer weiß, wer in der Königsklasse wartet: "Sie spielen eine sehr gute Saison und wir wissen, dass sie letztes Jahr im Champions-League-Finale standen. Sie werden sich sicherlich auch nicht über das Los freuen."

+++ Neues vom Transfermarkt +++

Zweimal haben die Bayern in dieser Saison in der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam gespielt. Auf Seiten der Niederländer überzeugte beide Male Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der schon länger auf dem Radar der Münchner ist. Der 19-Jährige, jüngst zum Golden Boy 2018 gewählt, hat dem FC Bayern nun jedoch eine Absage erteilt.

+++ Kovac in der Beweis-Pflicht +++

Die letzten zwei Liga-Spiele des Jahres haben es für FCB-Trainer Niko Kovac in sich. Nach der englischen Woche steht das Duell bei Pokalsieger Eintracht Frankfurt an. "Das sind schwere Spiele und Gegner, die im Moment gut drauf sind", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuvor.

Für Bayern-Trainer Kovac gilt es daher, die guten Ergebnisse der letzten Wochen auch gegen die direkten Konkurrenten in der Liga zu bestätigen. Wie stabil ist der Aufschwung?

+++ FC Bayern vs. RB Leipzig: Die Tabellenkonstellation +++

Der zuletzt wiedererstarkte FC Bayern München steht vor der Partie am Mittwoch (20:30 Uhr) mit 30 Punkten auf Platz drei der Tabelle. RB Leipzig rangiert mit 28 Zählern dicht dahinter auf Platz vier.

Wenige Tage nach dem Aus in der Gruppenphase der Europa League haben die Sachsen ihre Ambitionen in der Bundesliga wieder untermauert. Gegen den 1. FSV Mainz 05 gelang ein klarer 4:1-Sieg. Yussuf Poulsen und Timo Werner erzielten jeweils einen Doppelpack. Dem FC Bayern gelang ebenfalls ein klarer Sieg: Mit 4:0 gewannen die Münchner bei Hannover 96.

Der Heimvorteil gegen die Elf von Trainer Ralf Rangnick spielt dabei den Münchnern in die Karten. In den bislang zwei Heimspielen gegen Leipzig in der Bundesliga siegte Bayern jeweils, ein Gegentor fing sich der Rekordmeister nicht.

Das letzte Aufeinandertreffen konnten jedoch die "Roten Bullen" für sich entscheiden. Am 27. Spieltag der Vorsaison gewann Leipzig mit 2:1 gegen Bayern.