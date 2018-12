Gacinovic verlängert bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt verlängerte den Vertrag mit Mijat Gacinovic

Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Der 23 Jahre alte Serbe kam 2015 vom FK Vojvodina Novi Sad an den Main, wo er seither 99 Pflichtspiele für den hessischen Fußball-Bundesligisten absolvierte.

"Wir sind der Überzeugung, dass er sich immer noch weiterentwickeln kann und seinen positiven Weg bei Eintracht Frankfurt weiterverfolgen wird", sagte Sportvorstand Fredi Bobic am Donnerstag zur Vertragsverlängerung.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich in Frankfurt so eine gute Zeit habe. Mein Tor in der Relegation gegen Nürnberg und natürlich der Treffer zum 3:1-Endstand gegen die Bayern im Pokalfinale werde ich nie vergessen", sagte Mijat Gacinovic. "Natürlich wünsche ich mir weitere tolle Momente in den kommenden Jahren."