FC Bayern lässt Thiago wohl nicht zu ManCity ziehen

FC Bayern will Wechsel von Thiago zu Manchester City verhindern

Am Sonntag berichtete die englische Zeitung "Mirror", dass Premier-League-Spitzenreiter Manchester City ernsthaftes Interesse an Mittelfeldstratege Thiago vom FC Bayern München hege.

Die Citizens von Teammanager Pep Guardiola befinden sich demnach auf der Suche nach einem Nachfolger für Routinier Fernandinho, dessen bis 2020 laufender Vertrag wohl nicht mehr verlängert werden soll.

Vor allem Star-Coach Guardiola selbst soll nun heiß auf eine erneute Thiago-Verpflichtung sein, nachdem er den spanischen Nationalspieler bereits vor sechs Jahren zum FC Bayern lotste.

Nach Informationen der "Sport Bild" war Thiago bei den Münchnern besonders in der abgelaufenen Hinrunde nicht mehr unumstritten. Der 27-Jährige absolvierte im ersten Saisonhalbjahr zwar 14 Partien, konnte dabei allerdings mehrfach nicht überzeugen und zog sich den Unmut der Bayern-Bosse zu.

Beeindruckende Sieges-Serie des FC Bayern mit Thiago

Ihm wurde von Seiten der Klubführung der Vorwurf gemacht, in den besonders wichtigen Spielen auf internationaler Bühne zu unauffällig agiert zu haben. In seiner sechsten Saison in München trat Thiago zu selten als Führungsspieler auf, brachte seine spielerischen Qualitäten außerdem zu selten ein.

Zuletzt zeigte die Formkurve des defensiven Mittelfeldmannes aber klar nach oben, weshalb der FC Bayern derzeit überhaupt kein Interesse mehr an einem Verkauf im Sommer haben sollen.

Bei den letzten 13 Bundesliga-Siegen (!) des Rekordmeisters stand Thiago jedes Mal auf dem Feld. Der 34-fache Nationalspieler fehlte lediglich einmal seit Oktober in der Bayern-Aufstellung - bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.