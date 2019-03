Wegen Werner: Bayern will mit Lewandowski verlängern

FC Bayern will offenbar mit Robert Lewandowski verlängern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München will den Vertrag mit Torjäger Robert Lewandowski zeitnah verlängern. Hintergrund: das Werben um Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig.

Laut "Sport Bild" soll die Laufzeit des aktuell bis 2021 datierten Arbeitspapiers von Lewandowski um zwei weitere Jahre bis 2023 ausgedehnt werden.

Demnach wollen die Verantwortlichen des FC Bayern dem Polen damit signalisieren, dass er trotz der wohl feststehenden Verpflichtung Werners nicht ins zweite Glied rücken soll.

Werner sehen die Bayern-Bosse angeblich vielmehr als Alternative zu Lewandowski. Zudem kann der 23-Jährige auch neben seinem knapp acht Jahre älteren zukünftigen Teamkollegen zum Einsatz kommen, als zweiter Stürmer oder auf dem Flügel.

Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. sehen eine Lewandowski-Verlängerung dem Bericht zufolge außerdem als Druckmittel im Poker um Werner. RB würde so signalisiert, dass man nicht unbedingt auf den Youngster angewiesen ist. Die aufgerufene Ablösesumme könnten die Münchner so womöglich drücken.

Statt den von den Leipzigern geforderten 60 Millionen Euro will der Tabellenzweite der Bundesliga nämlich höchstens 40 Millionen Euro für Werner zahlen, dessen Vertrag bei seinem Noch-Arbeitgeber nur noch bis Sommer 2020 läuft.

Ralf Rangnick dementiert Einigung zwischen dem FC Bayern und Timo Werner

RB kämpft derweil weiter um Werner, will ihm seinen Verbleib über die laufende Saison hinaus mit einem nochmals deutlich erhöhten Vertragsangebot schmackhaft machen. Dieses soll auch eine Ausstiegsklausel für das kommende Jahr enthalten.

Zuletzt hatte "Bild" spekuliert, Werner könnte in Leipzig sogar ein Tribünenplatz drohen, wenn ein Transfer im kommenden Sommer scheitert.

Die Einigung zwischen dem pfeilschnellen Angreifer und dem FC Bayern ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Im Gegenteil: RB-Sportdirektor Ralf Rangnick hatte entsprechende Berichte unlängst dementiert.

"Ich hatte in der vergangenen Woche ein längeres Telefonat mit seinem Berater, der mir versichert hat, dass es keine Vorab-Vereinbarungen oder sonst etwas in dieser Art gebe", wurde Rangnick am Montag im Fachmagazin "kicker" zitiert.