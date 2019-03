Schalke-Sportvorstand Schneider fordert Trendwende

S04-Coach Domenico Tedesco braucht einen Sieg

Die Zukunft von Trainer Domenico Tedesco beim kriselnden Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hängt nicht unbedingt vom Ergebnis im heutigen Spiel bei Werder Bremen ab.

"Es muss eine Trendwende in der Leistung sein. Man kann auch bei einer sehr guten Leistung verlieren. Wir alle werden um 22.15 Uhr das Gefühl haben, ob es eine Trendwende war", sagte der neue Schalker Sportvorstand Jochen Schneider am Freitag zu seinen Erwartungen für das Spiel in Bremen im Interview bei "Eurosport".

Die Schalker liegen nach dem peinlichen 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz.

"Wir wollen uns heute um 180 Grad drehen und voll reinhämmern", kündigte Tedesco an und begründete den Verzicht auf Nationalspieler Mark Uth, Hamza Mendyl und Amine Harit: "Es geht nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es geht um die Situation. Wir können nach einem 0:4 nicht normal zu Tagesordnung übergehen."