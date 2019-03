Gosens über BVB-Interesse: "Lässt einen nicht kalt"

Robin Gosens (l.) liebäugelt mit einem Wechsel zum BVB

Schon seit Längerem wird Robin Gosens von Atalanta Bergamo mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Spieler selbst hat die Gerüchte um einen Wechsel zum BVB unlängst befeuert.

"Es stand in der Zeitung und ja, es hat mir etwas gegeben", kommentierte Gosens gegenüber der niederländischen Zeitung "Algemeen Dagblad" die medialen Spekulation um ein Interesse von Borussia Dortmund am 24-Jährigen.

Desweiteren bekräftigte der deutsche Außenbahnspieler mit niederländischen Wurzeln seine Begeisterung für die Bundesliga. "Es ist mein großer Traum, in der Bundesliga zu spielen. Wenn man mit einem so großen Verein in Verbindung gebracht wird, lässt einen das nicht kalt", schwärmte Gosens.

Bis zu seinem 18. Lebensjahr lief der Youngster noch für den VfL Rhede in der Landesliga auf. Nach einem gescheiterten Probetraining bei Borussia Dortmund, wechselte Gosens 2012 zu Vitesse Arnheim in die niederländische Eredivise. Über die Stationen FC Dodrecht und Heracles Almelo landete der auf der linken Seite flexibel einsetzbare Allrounder schließlich bei Atalanta.

Beim Serie-A-Klub kommt Gosens regelmäßig zum Einsatz. 25 Pflichtspiele absolvierte der gelernte Linksverteidiger in der laufenden Saison bisher für Atalanta.