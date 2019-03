Bestätigt: Labbadia verlässt den VfL Wolfsburg

Bruno Labbadia wird Medien zufolge beim VfL Wolfsburg aufhören

Trainer Bruno Labbadia wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht verlängern.

Der 53-Jährige hört im Sommer bei den Niedersachsen auf, dies teilte der Klub am späten Dienstagnachmittag mit. Labbadia habe der VfL-Geschäftsführung sowie der Mannschaft seine Entscheidung zuvor mitgeteilt.

Auch Labbadias Assistenztrainer Eddy Sözer und Olaf Janßen sowie Rehatrainer Günter Kern werden den VfL verlassen.

"Ich möchte mich beim Verein, aber vor allem auch bei der Mannschaft für die zurückliegenden fantastischen und intensiven Monate bedanken. Ich habe mir in den vergangenen Wochen Gedanken über die Zukunft gemacht und bin nun zu dem Entschluss gekommen, dass ich dem VfL Wolfsburg ab dem Sommer nicht mehr zur Verfügung stehe", sagte Labbadia.

Der 53-Jährige führte aus: "Eine weitere Zusammenarbeit wäre für den VfL nur zielführend und sinnvoll, wenn ein konsequenter fachlicher Austausch zwischen den sportlichen Verantwortlichen über die gesamte Saison gegeben wäre. Da unsere Vorstellungen nicht zu einhundert Prozent übereinstimmen, habe ich für mich diesen Entschluss gefasst."

Abschied im Sommer - Bruno Labbadia verlässt den VfL Wolfsburg zum Saisonende. Der 53-Jährige teilte die Entscheidung, seinen auslaufenden Kontrakt bei den Wölfen nicht verlängern zu wollen, am Dienstagnachmittag der Geschäftsführung und der Mannschaft mit. pic.twitter.com/G1Cigd8FcN — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 12. März 2019

"Der Zeitpunkt der Entscheidung von Bruno Labbadia hat uns überrascht, da wir gerne das von beiden Seiten geplante ergebnisoffene Gespräch mit ihm geführt hätten. Dass es dazu jetzt nicht kommt, ist schade, aber wir respektieren seine Entscheidung", teilte Wolfsburgs Sportvorstand Jörg Schmadtke mit.

Labbadia arbeitet seit dem 20. Februar 2018 in Wolfsburg und führte das abstiegsbedrohte Team in der vergangenen Saison über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt. In der laufenden Spielzeit zählt der VfL wieder zum Kreis der Europacup-Anwärter.

Zuletzt hatte es allerdings Berichte über Dissonanzen zwischen Labbadia und Schmadtke gegeben.