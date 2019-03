Baumann deutet Verlängerung von Eggestein und Kruse an

Maximilian Eggestein und Max Kruse sollen bei Werder Bremen bleiben

Seit einigen Wochen wird Neu-Nationalspieler Maximilian Eggestein mit Borussia Dortmund und Verbindung gebracht. Der 22-Jährige ist nur noch bis 2020 an Werder Bremen gebunden. Auch die Zukunft von Max Kruse ist ungewiss. Sportchef Frank Baumann äußerte sich nun zur Vertragssituation der beiden Leistungsträger.

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport SV Werder Bremen):

... über die Verletztensituation: "Wir haben absolut Vertrauen in die Jungs, die heute auf dem Platz stehen. Wir können auch von der Bank noch nachlegen. Bargfrede ist für uns natürlich ein sehr wichtiger Spieler, aber Nuri Sahin ist auch nicht so schlecht und hat definitiv seine Qualitäten und Erfahrung."

... über das Interesse an Maximilian Eggestein: "Erst einmal freut es uns, dass unsere Spieler bei Top-Klubs im Fokus sind. Das ist eine Bestätigung der Leistung der Jungs und der Arbeit des ganzes Klubs. Das ist eine Wertschätzung für uns, für unsere Arbeit. Das macht es natürlich in Vertragsgesprächen nicht leichter. Aber wir haben auch unsere Argumente, die dafür sprechen, dass Spieler wie Maximilian und Johannes in den nächsten Jahren noch bei uns spielen. Da ist es natürlich wichtig, dass wir den nächsten Schritt gehen. Wir haben den passenden Trainer, der Spieler besser machen kann. Sie sind noch nicht am Ende ihrer Entwicklung und ich glaube, dass wir in Bremen das richtige Umfeld bieten, den nächsten Schritt auch zu gehen."

... zur Frage, wie man das Gewinnen lernen kann: "Das ist eine Erfahrungssache. Aber ich glaube auch, diesen Spirit in eine Mannschaft, einen Klub reinzubringen, ist sehr wichtig. Ich glaube, dass wir das in den letzten Jahren etwas verloren haben. Da waren wir zufrieden, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben. Ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, aber noch nicht am Ende der Entwicklung."

... über die Bedeutung von Max Kruse für den SV Werder Bremen: "Er ist brutal wichtig. Für mich ist er einer der komplettesten Offensivspieler der Bundesliga der letzten Jahre. Er hat eine Qualität, die er zeigt, sich nicht versteckt, geht voran. Da ist er ein absoluter Leader und nicht umsonst auch Kapitän."

... über eine mögliche Vertragsverlängerung von Max Kruse: "Auch da ist es nicht leicht, auch Max will vorankommen, ist nicht zufrieden, wenn wir auf Platz zehn oder zwölf stehen. Er will für sich die Entwicklung bei uns noch abwarten. Ich glaube, dass wir die letzten Jahre ein ganz gutes Pflaster für ihn waren und ich glaube, dass er uns auch die nächsten Jahre guttun würde."