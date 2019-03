Eintracht buhlt offenbar um Holland-Talent

Justin Lonwijk (r.) hat mit der niederländischen Junioren-Nationalmannschaft bereits internationale Erfahrung gesammelt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt treibt seine Bemühungen voran, den Kader für die Zukunft zu wappnen. Die Hessen sollen nun auf Justin Lonwijk aufmerksam geworden sein. Der Niederländer gilt als großes Talent in seiner Heimat.

Wie "tuttomercatoweb" aus Italien berichtet, hat die SGE bereits Kontakt zu Justin Lonwijk von PSV Eindhoven aufgenommen. Der Vertrag des Youngsters läuft zum Saisonende in Eindhoven aus. Frankfurt rechne sich Chancen aus, Lonwijk im Sommer in die Main-Metropole lotsen zu können.

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte im frühen Alter von seinem Heimatverein Willem II zu PSV Eindhoven. Seit 2010 durchläuft er dort die Jugendmannschaften des Eredivisie-Klubs.

Seit 2017 läuft der 19-Jährige für die U23-Auswahl von PSV in der Eersten Divisie auf. Dort kommt der niederländische U19-Nationalspieler auf insgesamt 24 Spiele.

Die PSV will dem Bericht zufolge unbedingt mit dem Eigengewächs verlängern und ihn somit langfristig an den Klub binden. Konkurrenz bekommt Eintracht Frankfurt außerdem durch das Interesse von der AS Roma aus Italien. Konkret sei das Werben jedoch noch nicht. Auch der englische Zweitligist Leeds United hat Lonwijk dem Bericht zufolge auf dem Zettel.