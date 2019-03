Bayern vor Hängepartie - Bedenken bei Pépé und Werner

Niko Kovac und Co. basteln am Kader für die kommende Saison des FC Bayern

Am Mittwoch machte der FC Bayern München Lucas Hernández offiziell zum teuersten Einkauf der Klubgeschichte. Der französische Verteidiger kommt für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid und wird ein weiterer Baustein des Bayern-Umbruchs. Weitere Planungen sollen derweil noch stocken.

Vor allem der Poker um Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi wird wohl zur Hängepartie. Entsprechende Medienberichte bestätigte der "kicker". Vor allem die von der FIFA verhängte Transfersperre gegen den FC Chelsea verringert die Chance auf einen Wechsel des englischen Neu-Nationalspielers an die Isar.

Zudem sollen die Berater des Youngsters inzwischen auch Verhandlungen mit dem FC Liverpool aufgenommen haben. "Sport Bild" berichtete am Mittwoch, Chelsea sei ab einer Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro gesprächsbereit.

Die Situation des 18-Jährigen beim CFC gestaltet sich derweil weiter schwierig. Zwar überzeugt Hudson-Odoi in der Europa League und im Pokal, in der Premier League wartet er allerdings noch auf seinen ersten Startelfeinsatz. Englische Medien vermuten, der Offensivspieler passe nicht ins Defensiv-Konzept von Teammanager Maurizio Sarri.

Neben Hudson-Odoi wurde auch Nicolas Pépé vom OSC Lille zuletzt mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Obwohl der 23-Jährige in der Ligue 1 mit 17 Tore und zehn Vorlagen in 29 Einsätzen glänzt, "überwiegen" beim FCB laut "kicker" allerdings noch die Bedenken.

Auch ein Kauf von Timo Werner ist demnach noch längst nicht abgesegnet. Der Stürmer von RB Leipzig wird in München als Mann für die zentrale Position hinter der Spitze gesehen, diese ist mit Thomas Müller und James Rodríguez allerdings bereits gut besetzt. Konkrete Transferaktivitäten gebe es aus diesem Grund daher noch nicht.