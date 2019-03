Darum wechselt Eggestein nicht nach Dortmund

Maximilian Eggestein wird seinen Vertrag in Bremen wohl zeitnah verlängern

Nach den jüngsten Aussagen von Maximilian Eggestein scheint klar, dass der Youngster dem BVB die kalte Schulter zeigt und seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängern wird. Offenbar gibt es mehrere Gründe, die letztlich den Ausschlag für den SVW gegeben haben.

Offiziell ist die Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein beim SV Werder Bremen noch nicht, allerdings sind laut Aussage des 22-Jährigen nur noch "ein, zwei Details zu klären", was seine Zukunft angeht. Bei einem dieser Details soll es sich um die Höhe der Ausstiegsklausel in seinem neuen Arbeitspapier handeln. Ein Wechsel nach Dortmund ist damit wohl endgültig vom Tisch.

Bei Werder hüllen sie sich noch in Schweigen und wollen die sprichwörtliche Katze nicht aus dem Sack lassen. "Er [Eggestein] hat ja auch gesagt, dass es noch nichts zu verkünden gibt. Was ich sagen kann ist, dass wir auch in der nächsten Saison einen starken Kader haben werden", ließ aber auch Manager Frank Baumann am Donnerstag durchblicken, dass Eggestein dem Klub erhalten bleibt.

Darum sagte Eggestein dem BVB ab

Dem BVB soll der Mitte März erstmals in die Nationalmannschaft berufene Eggestein laut "kicker" aus mehreren Gründen abgesagt haben. Entscheidend dabei: die attraktive Perspektive in Bremen.

Die Zusammenarbeit mit Trainer Florian Kohfeldt, der Platz als unumstrittener Stammspieler und die ebenfalls nahende Vertragsverlängerung von Bruder Johannes Eggestein seien die Hauptargumente für die neue Unterschrift, heißt es. "Auf längere Sicht macht es natürlich einen Unterschied, ob man international spielt oder nicht. Aber an erster Stelle steht die Spielpraxis", betonte Eggestein zuletzt.

"Ein bisschen stolz bin ich auf den Weg, den ich in den letzten drei Jahren gegangen bin. Aber für mich soll hier ja noch lange nicht Schluss sein. Ich will den Weg und die Entwicklung weitergehen", versprach der 22-Jährige mit Blick auf die Zukunft.

Offiziell ist auch die Verlängerung von Johannes Eggestein nicht, doch auch der 20-Jährige wird wohl in Bremen bleiben. "Bei mir ist noch nichts endgültig entschieden. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und habe eine Tendenz", verriet Johannes am Freitag.