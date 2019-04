Überraschung: BVB vs. Schalke im Free-TV

BVB vs. FC Schalke 04 läuft live im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans in Deutschland und insbesondere im Ruhrgebiet: Das Bundesliga-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am 27. April (15:30 Uhr) wird überraschend im Free-TV übertragen.

Die ARD sicherte sich die Übertragungsrechte für das Duell der Erzrivalen, für die es, Stand jetzt, in der Partie noch um sehr viel geht: Während der BVB als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern noch um die Meisterschaft spielt, steckt Schalke als 14. mittendrin im Abstiegskampf. Der Vorsprung der Königsblauen auf den Relegationsplatz beträgt seit dem Wochenende nur noch sechs Punkte.

"Es ist toll für alle Fans der Fußball-Bundesliga, dass wir kurz vor Ende der aktuellen Saison noch so eine Top-Begegnung live übertragen können. Die Tabelle ist im Moment so spannend wie schon lange nicht mehr, an der Spitze gibt es ein ständiges Auf und Ab und auch sonst geht es heftig um die besten Plätze. Das Ruhrderby ist unabhängig davon aber immer ein spannungsgeladenes Aufeinandertreffen", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Live-Übertragung der ARD beginnt ab etwa 15:05 Uhr. Moderator Alexander Bommes meldet sich dann aus dem Dortmunder Signal Iduna Park. Als Experte steht ihm Christoph Metzelder zur Seite.

Der Ex-Nationalspieler schnürte in seiner aktiven Laufbahn die Fußballschuhe sowohl für Schalke als auch für den BVB. In Gelsenkirchen gilt er aktuell als einer der Kandidaten für den vakanten Posten des Sportdirektors.