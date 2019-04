BVB bereitet neues Angebot für Ziyech vor

Hakim Ziyech erzielte für Ajax in dieser Champions-League-Saison zwei Tore

Borussia Dortmund wird seit mehreren Wochen mit einem aufstrebenden Angreifer von Champions-League-Viertelfinalist Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht: Hakim Ziyech. Nun will der BVB offenbar einen weiteren Versuch beim marokkanischen Nationalspieler wagen.

Einem Bericht des italienischen Portals "tuttomercatoweb" zufolge, macht der Revierklub Ernst und will Ziyech im Sommer unbedingt verpflichten. Demnach bereitet der BVB ein weiteres Angebot vor, nachdem im vergangenen Winter bereits Gespräche stattgefunden haben sollen.

Ziyech, der in Amsterdam noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, dürfte jedoch nicht günstig werden. In der zurückliegenden Transferperiode soll Dortmund mit einer Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro beim niederländischen Rekordmeister vorstellig geworden sein. Ajax-Sportdirektor Marc Overmars lehnte das Angebot ab.

Zuletzt kamen Gerüchte in Spanien auf, die Ziyech auch mit dem FC Bayern München in Zusammenhang bringen. Laut der Zeitung "Sport" hat Dortmunds Rivale ebenfalls bereits Kontakt zu dem 26-Jährigen aufgenommen.

Nicht nur BVB und FC Bayern an Hakim Ziyech interessiert

Die beiden Bundesligisten sind im Werben um Ziyech jedoch nicht alleine. Englischen Berichten zufolge stehen auch Chelsea, Arsenal, Everton sowie Leicester City Schlange.

Bevor in die heiße Phase des Pokers geht, greift der umworbene Newcomer in der Königsklasse mit Ajax am Mittwochabend (21:00 Uhr) gegen Juventus wieder ins Geschehen ein.

Gegen die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo könnte Ajax der nächsten Coup auf internationalem Parkett gelingen. "Ich hoffe, er spielt", so Ziyech im Vorfeld über Ronaldo: "Ich möchte mich immer mit den Besten messen."