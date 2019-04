Watzke appelliert an die Fans: "Es ist noch nicht vorbei"

Hans-Joachim Watzke schwärmte von den BVB-Fans

Nach der herben Pleite gegen den FC Bayern München herrschte im Lager von Borussia Dortmund nicht gerade die beste Stimmung. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke appellierte trotzdem an die Fans.

"Wir benötigen die Unterstützung unserer Anhänger ganz dringend und hoffen, dass sie uns im Heimspiel von der ersten Sekunde an pushen", wird der 59-Jährige von der "Sport Bild" zitiert.

"Klar - wir haben in München richtig auf die Nuss bekommen", gestand Watzke, betonte aber auch: "Es ist noch nicht vorbei." Der BVB-Boss schwärmte im Zuge dessen in höchsten Tönen von den Fans der Borussia: "Wegen ihrer Choreografie vorm Wolfsburg-Spiel habe ich Zuschriften aus aller Welt bekommen. Das war Gänsehaut pur, was unsere Fans da auf die Beine gestellt haben."

Der BVB kann am Samstag (18:30 Uhr) im Meisterschaftskampf gegen den 1. FSV Mainz 05 vorlegen. Der FC Bayern spielt erst am Samstag (15:30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf.