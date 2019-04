Zukunft von Franck Ribéry offenbar geklärt

Franck Ribéry zieht es wohl vom FC Bayern nach Katar

Altstar Franck Ribéry vom FC Bayern München wird seine erfolgreiche Karriere wohl in Katar ausklingen lassen.

Der "kicker" berichtet, dass es inzwischen einen klaren Trend zu einem Wechsel des 35-Jährigen ins Emirat gebe.

Demnach werben zwei Klubs aus Katar um Ribéry, unter anderem der Al-Sadd Sport Club, bei dem auch der spanische Welt- und Europameister Xavi aktiv ist.

Zudem haben die Western Sydney Wanderers aus Australien bei Ribéry angefragt. "Wir haben weiterhin Interesse an Franck Ribéry", sagte Trainer Markus Babbel dem "kicker", "aber es müssen erst die Konditionen im Detail ausgelotet werden". Der Kontakt zwischen beiden Seiten besteht laut "kicker" weiter. "Sport Bild" zufolge wolle Ribéry aber nicht nach Down Under wechseln.

Ribéry erhält beim deutschen Fußball-Rekordmeister nach zwölf Jahren mit bisher acht Meisterschaften, fünf Pokalsiegen und dem Champions-League-Triumph 2013 keinen neuen Vertrag mehr. Der Franzose will seine Karriere aber fortsetzen.

Anschließend ist eine Rückkehr zum FC Bayern in einer noch nicht genau definierten Funktion angedacht.