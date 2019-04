Nur 25 Mio. Euro? Guardiola lockt Weigl

Julian Weigl steht beim BVB seit 2015 unter Vertrag

Im Winter hat Julian Weigl den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund beinahe in Richtung PSG verlassen. Nun ranken sich erneute Gerüchte um einen Abschied des 23-Jährigen. Manchester City soll am BVB-Allrounder Interesse haben. Das berichtet das englische Boulevardblatt "Sun".

Pep Guardiola gilt als großer Bewunderer von Julian Weigl und plane, den Dortmunder als Verstärkung für das Mittelfeld zu verpflichten. Der englische Spitzenklub ist auf der Suche nach einem Backup für Strippenzieher Fernandinho. Da zudem Ilkay Gündogan nach den geplatzten Vertragsverhandlungen vor einem Abschied aus Manchester steht, soll Weigl den drohenden Engpass verhindern.

ManCity pocht dem Bericht zufolge außerdem aufgrund der mittlerweile eher geringen Ablöseforderung auf einen Transfer im Sommer. Umgerechnet rund 25 Millionen Euro müssen laut "Sun" nur noch nach Dortmund überwiesen werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Sommer-Transferfenster standen knapp 80 Millionen Euro für Julian Weigl im Raum.

Vertrag beim BVB läuft 2021 aus

Grund sei Weigls nunmehr geringere Vertragslaufzeit (2021) sowie dessen geringere sportliche Bedeutung für die Favre-Elf. Während das 1860-Eigengewächs in der ersten Saisonhälfte praktisch kaum Berücksichtigung fand, musste er aufgrund von mangelnden Alternativen zuletzt immer wieder als Innenverteidiger aushelfen.

Neben Pep Guardiola arbeitet "France Football" zufolge jedoch auch Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain an einem weiteren Vorstoß. Weigl stand im Winter kurz vor einem Wechsel zu seinem Ex-Coach, der BVB lehnte jedoch ab.

"Natürlich war es am Anfang schwer, wenn man so eine Chance in Aussicht hat", gestand der 23-Jährige hinterher gegenüber "Eurosport". Bei der Borussia wolle er sich aber dennoch weiter beweisen, sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld. "Wer weiß, vielleicht rutsche ich ja irgendwann noch mal eins vor."