HSV-Duo kehrt gegen Erzgebirge Aue zurück

Aaron Hunt kann gegen Erzgebirge Aue wieder auflaufen

Trainer Hannes Wolf vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV kann beim Heimspiel am Samstag (13:00 Uhr) gegen Erzgebirge Aus wieder mit Aaron Hunt und Pierre-Michel Lasogga planen.

Der HSV-Kapitän steht nach seinem Faszieneinriss zumindest für eine Teileinsatz zur Verfügung, Torjäger Lasogga hat seine Adduktorenbeschwerden überwunden.

"Wir sind in der Schlussphase, jedes Spiel fühlt sich wie ein Endspiel an. Da ist es gut, dass wir wieder mehr personelle Möglichkeiten haben", sagte der 38-Jährige am Karfreitag.

Mit einem Sieg würde der Tabellenzweite bis auf vier Punkte an Spitzenreiter 1. FC Köln heranrücken. Allerdings kassierte der Bundesliga-Absteiger zuletzt im Volksparkstadion zwei Heimniederlagen hintereinander.