Favre lobt Schalke: "Waren die letzten Spiele gefährlich"

BVB-Trainer Lucien Favre lobt den FC Schalke 04

Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag stellten sich Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund den Fragen der Journalisten.

Der BVB muss wohl auch im Duell mit dem Erzrivalen auf Lukasz Piszczek verzichten. "Für Lukasz wird es schwer, in den Kader zu kommen", sagte BVB-Trainer Lucien Favre über die Chancen des 33 Jahre alten Abwehrspielers, der an einer Fußverletzung laboriert.

Ähnlich wie bei Außenverteidiger Marius Wolf, den eine Sprunggelenksverletzung behindert, müsse man aber auch bei Piszczek den Freitag noch abwarten, ehe das Aufgebot für das Match gegen den Erzrivalen bekannt gegeben wird. Bei Wolf sieht es aber deutlich besser aus als bei Piszczek.

In Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) fällt ein weiterer Abwehrspieler definitiv aus. "Wie werden eine Lösung finden", sagte Favre.

Der Schweizer, der mit seinem Team in der Tabelle vier Spieltag vor Schluss einen Zähler hinter Titelverteidiger Bayern München liegt, stellte aber unabhängig vom Personal klar: "Wir wollen dieses Derby natürlich gewinnen. Es ist ein wichtiges Spiel für uns."

Den Schalkern bescheinigt Favre trotz ihres prekären Tabellenstands gute Qualität: "Sie sind sehr aggressiv und sehr athletisch. Nach Balleroberungen sind sie sehr gefährlich und spielen schnell nach vorne. Sie waren die letzten Spiele immer gefährlich, vor allem im Konter und bei Standards."

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz des BVB:

+++ Lucien Favre über das Restprogramm +++

"Wir konzentrieren uns total auf unsere Leistung. Dass es ein Derby ist, wissen wir auch, und wir müssen uns sehr gut vorbereiten."

+++ Lucien Favre über die Elfmeter-Diskussionen +++

"Wenn wir in den Strafraum gehen können und einen richtigen Elfmeter provozieren können, müssen wir das machen."

+++ Lucien Favre über die Spielweise des Gegners +++

"Sie sind sehr aggressiv und sehr athletisch. Nach Balleroberungen sind sie sehr gefährlich und spielen schnell nach vorne. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten, weil es ein schwieriges Spiel wird. Aber wir wollen dieses Spiel gewinnen."

🗯️ Lucien #Favre: "Wir müssen uns sehr gut vorbereiten. Schalke ist bei Balleroberungen und Standards gefährlich."#BVBS04 — Borussia Dortmund (@BVB) 25. April 2019

+++ Michael Zorc über die Erwartungshaltung +++

"Es geht für uns darum, unsere Hausaufgaben zu erledigen. Zweimal das Derby in einer Saison zu gewinnen, ist immer sehr gut. Ich brauche gar nichts einbremsen oder beschleunigen, weil alles auf dem Tisch liegt. Schalke ist sicherlich besser, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Grundsätzlich finden wird es gut, wenn diese Rivalität weiterhin in der ersten Liga gelebt werden kann."

+++ Lucien Favre über die tabellarische Konstellation +++

"Warum sollte ich Schalke nicht den Klassenerhalt wünschen? Es ist ein sehr, sehr spezielles Derby. Ich habe es zum ersten Mal im November erlebt. Wir sind damals zurückgekommen, und wurden von 2000 Zuschauern empfangen."

+++ Lucien Favre über die letzten Wochen des FC Schalke +++

"Sie waren die letzten Spiele immer gefährlich. Beim Konter, bei Standards sind sie sehr gefährlich. Die letzten Spiele waren ok. Qualität ist da."

+++ Michael Zorc über das Derby 2007 gegen Schalke +++

"Natürlich erinnere ich mich noch gut. Wir hatten wirklich kein gutes Jahr gespielt und es war unser letztes Heimspiel. Da konnten wir einen für uns ordentlichen Saisonabschluss feiern. Die Vorzeichen sind jetzt aber komplett anders, weil wir ja auch zu Hause in Dortmund spielen."

+++ Lucien Favre über die Drucksituation +++

"Wir wollen dieses Derby klar gewinnen. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Der Druck bleibt immer da. Er ist nicht größer oder kleiner. Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren. Der Gegner interessiert und natürlich, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren."

+++ Lucien Favre über die Qualitäten bei Schalke 04 +++

"Die letzten Spiele waren immer sehr eng. Es liegt manchmal an nicht sehr viel. Die Spiele, die ich gesehen habe, war Schalke gefährlich. Wenn wir uns erinnern: Wir haben 2:1 dort gewonnen. Diese Mannschaft hat zum Teil sogar gegen Manchester City geführt. Das ist die Wahrheit."

🗯️ Lucien #Favre: "@Zagad2_ wird nicht dabei sein. Bei @mariuswolf27 und Piszczek müssen wir auf morgen warten. Für Lukasz wird aber schwer." #BVBS04 — Borussia Dortmund (@BVB) 25. April 2019

+++ Lucien Favre über das Personal +++

"Dan-Axel Zagadou wird nicht dabei sein. Mit Piszczek und Wolf warten wir bis morgen ab. Für Piszczek wird es sicher schwer, im Kader zu sein. Bei Marius Wolf können wir noch nicht definitiv sagen, ob es reichen wird oder nicht. Wir hoffen, dass Marius ab morgen bereit ist."

+++ Favre will auch zweites Derby gewinnen +++

Lucien Favre hat als BVB-Trainer erst ein Revierderby absolviert. In der Hinrunde feierte Borussia Dortmund einen 2:1-Auswärtssieg auf Schalke. Thomas Delaney und Jadon Sancho erzielten damals die entscheidenden Tore für die Schwarz-Gelben.

+++ Öffentliches Training in Dortmund +++

Um seine Anhängerschaft an der Derby-Vorbereitung teilhaben zu lassen, haben die Borussen am Donnerstagvormittag ein öffentliches Training angeboten. Laut Angaben des Klubs sollen rund 1900 Zuschauer der Übungseinheit beigewohnt haben.

+++ Watzke will nicht, dass Schalke absteigt +++

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wünscht dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen den Klassenerhalt. "Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys", sagte er der "Bild".

+++ Darum läuft das Revierderby im Free-TV +++

Dank eines ungewöhnlichen TV-Experiments kommen Fußballanhänger am Samstag in den Genuss eines Bundesliga-Livespiels ohne zusätzliche Bezahlung. Aufgrund einer überraschenden Einigung darf die ARD den Ruhrgebiets-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag zeigen.