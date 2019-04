Bericht: FC Bayern blitzt mit Angebot für Zaniolo ab

Nicolò Zaniolo wird beim FC Bayern gehandelt

Über das mutmaßliche Interesse des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München am italienischen Mittelfeld-Juwel Nicolò Zaniolo wurde zuletzt viel spekuliert. Mit einer ersten Offerte für den 19-Jährigen von der AS Rom sind sie nun offenbar gescheitert.

Wie das Portal "Tutto Mercato" berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister mit einem Angebot über 45 Millionen Euro an die Römer gewandt. Die Verantwortlichen der Giallorossi ließen die Bayern-Bosse aber abblitzen. Zaniolo selbst hätte bei einer Übereinkunft angeblich rund drei Millionen Euro verdienen können.

In den Medien wird gemunkelt, dass die AS erst bei einer Ablöse jenseits der 50 Millionen Euro schwach werden könnte. Neben den Bayern sollen auch Juventus Turin und Real Madrid das Top-Talent im Blick haben.

Zaniolo der neue Pirlo?

Linksfuß Zaniolo spielt erst seit vergangenem Sommer für die Roma. Damals hatte der Youngster Inter Mailand den Rücken gekehrt und sich gegen eine Zahlung von gerade einmal 4,5 Millionen Euro dem Hauptstadtklub angeschlossen.

In Rom avancierte er in dieser Spielzeit zum Stammspieler und steuerte in 24 Einsätzen vier Treffer bei. Mit seinen Leistungen empfahl sich der offensive Mittelfeldspieler auch für die italienische Nationalmannschaft, für die er im März debütierte. In seiner Heimat wird er bereits mit Legenden wie Andrea Pirlo verglichen.