Bericht: Labbadia Wunschkandidat des 1. FC Köln

Steht Bruno Labbadia auf der Wunschliste des 1. FC Köln?

Noch ist die Entlassung von Markus Anfang beim 1. FC Köln nicht offiziell bestätigt, doch schon jetzt gibt es Gerüchte um einen möglichen Nachfolger.

Wie die "MOPO" am Samstag berichtet, soll der 1. FC Köln für den Fall der Entlassung von Markus Anfang vorgesorgt haben. Demnach haben die Geißböcke bereits einen Nachfolger auserkoren. Dabei soll es sich um den Noch-Wolfsburg-Coach Bruno Labbadia handeln.

Der 53-Jährige stehe "ganz oben auf der Wunschliste", schreibt das Blatt. Zum Zeitpunkt der Meldung war allerdings noch nicht einmal die Entlassung von Markus Anfang offiziell bestätigt. Die Bestätigung wird jedoch noch im Laufe des Samstags erwartet.

Bruno Labbadia wurde zuletzt auch immer wieder mit einem möglichen Engagement beim FC Schalke in Verbindung gebracht. Allerdings soll sich die Mehrheit der königsblauen Chefetage gegen einen Verpflichtung des Ex-Profis ausgesprochen haben.

Labbadia ist am Rhein kein Unbekannter. In den Jahren 1994 und 1995 trugt der ehemalige Stürmer das Trikot des Effzeh. In 49 Pflichtspielen für die Geißböcke erzielte der heutige Trainer 22 Tore.