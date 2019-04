Dank Klausel: Wechselt Ayhan nach Bremen?

Kaan Ayhan soll beim SV Werder Bremen auf der Liste stehen

In der ohnehin starken Mannschaft des Aufsteigers Fortuna Düsseldorf sticht Verteidiger Kaan Ayhan noch einmal deutlich hervor. Kein Wunder, dass der torgefährliche Abwehrmann das Interesse anderer Klubs geweckt hat. Einem Medienbericht zufolge könnte eine kuriose Klausel im Vertrag des Deutsch-Türken bei einem möglichen Abgang im Sommer eine Rolle spielen.

So soll der 24-Jährige laut "Sport Bild" selbst über die Höhe seiner Ablöse entscheiden können. Demnach hat sich Ayhan bei seiner letzten Verlängerung im Mai 2018 eine Ausstiegs-Option einbauen lassen, durch welche er in der kommenden Transferperiode für festgeschriebene vier Millionen Euro gehen kann - sofern er die Summe nicht eigens anhebt.

Der Grund: Nach Informationen des Blatts besagt die Klausel, die bis zum 31. Mai gezogen werden muss, dass der türkische Nationalspieler den Betrag, der über der festgeschriebenen Ablöse liegt, mit der Fortuna teilt. Ayhan könnte also ein warmer Geldregen winken.

Angeblich buhlen die Istanbuler Top-Klubs ebenso um den Defensivmann wie Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen. Ayhan selbst sehe seine Zukunft in Deutschland oder England, heißt es. Womöglich ein Vorteil für den SVW.

Fakt ist: Die Hanseaten suchen derzeit nach Verstärkungen für die Abwehr. Der spiel- und kopfballstarke Ayhan würde perfekt ins Profil passen. In der laufenden Saison überzeugte der Ex-Schalker mit vier Toren in 25 Liga-Einsätzen. Jubelt er künftig in grün-weiß?