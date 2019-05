Arp spielt im Sommer beim FC Bayern vor

Jann-Fiete Arp bekommt angeblich eine Chance beim FC Bayern

Im Sommer kann Stürmer Jann-Fiete Arp entscheiden, ob er noch ein weiteres Jahr das Trikot des HSV trägt oder schon vorzeitig zum FC Bayern wechselt. Spätestens 2020 würde der 19-Jährige sowieso beim Rekordmeister landen. Dass es schon 2019 so weit sein könnte, ist alles andere als ausgeschlossen.

Nach Informationen des "kicker" wird Jann-Fiete Arp sein Glück schon in diesem Jahr beim FC Bayern versuchen. Demnach spielt der Youngster in der Sommervorbereitung des Rekordmeisters vor und kann so Werbung in eigener Sache betreiben.

Sollte Arp die Verantwortlichen im Training überzeugen, ist ein sofortiger Wechsel von Hamburg nach München nicht ausgeschlossen. Bisher sah der Plan vor, dass der Nachwuchsstürmer in der Saison 2019/20 noch nicht für die Münchner aufläuft und erst ein Jahr später zum Team stößt.

Sollte sich Arp zu einem Abschied aus Hamburg entschließen, gleichzeitig im Kader des FC Bayern keinen Platz bekommen, wird der Rekordmeister den Junioren-Nationalspieler laut "kicker" an einen anderen Klub verleihen. Ein ähnliches Modell hatte der Rekordmeister schon bei Serge Gnabry verfolgt. Um welchen Klub es sich dabei handeln könnte, ist nicht bekannt.