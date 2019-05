60 Millionen Euro! Jovic offenbar vor Wechsel nach Madrid

Luka Jovic wechselt Medienberichten zufolge zu Real Madrid

Stürmer Luka Jovic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Wie die Sporttageszeitung "AS" berichtet, wechselt der 21-Jährige für 60 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt und unterzeichnet bei den Königlichen einen Vertrag über sechs Jahre.

48 Millionen sollen die Hessen bekommen, die restlichen zwölf Millionen an seinen ehemaligen Verein SL Benfica fließen. Frankfurt hatte die Kaufoption für den serbischen Nationalspieler, der bis Saisonende von Benfica an die Eintracht ausgeliehen ist, vor gut zwei Wochen gezogen und ihn damit bis 2023 an sich gebunden.

Laut "AS" könnte Real-Reservist Mariano Díaz im Gegenzug an den Main wechseln. Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer per Rückkaufoption aus Lyon nach Madrid zurückgekehrt, kam dort allerdings kaum zum Einsatz. Als abschlussstarker Mittelstürmer würde Mariano ins gesuchte Profil passen.

Jovic ist Reals Transferziel Nummer 1

Real baggert bereits seit Monaten an Jovic, Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic wollte auch nach Ziehen der Klausel nie kategorisch ausschließen, dass der Serbe Frankfurt noch in diesem Sommer wieder verlassen könnte.

"Dass namhafte Vereine an ihm interessiert sind, ist klar, das wissen wir. Wenn etwas extrem Großes um die Ecke kommt - das ist aktuell nicht der Fall - kann es schon sein, dass wir ihn verlieren. Es gibt halt auch Klubs, die dir garantieren, dass du jährlich in der Champions League spielen kannst", sagte SGE-Sportvorstand Fredi Bobic Mitte April.

Jovic war 2017 als 19-Jähriger aus Lissabon nach Frankfurt gewechselt und feierte mit der Eintracht im vergangenen Sommer den DFB-Pokalsieg. In der aktuellen Bundesliga-Saison erzielte der Youngster bisher 17 Treffer, in der Europa League kommt der Angreifer auf neun Tore in 13 Spielen.