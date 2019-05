Kein Bayern-Angebot für Chiesa? Florenz will Rekordsumme

Federico Chiesa wird angeblich vom FC Bayern umworben

Für die Abwehr hat der FC Bayern bereits zwei neue Spieler zur kommenden Saison verpflichtet, offen sind noch die Lücken, die Franck Ribéry und Arjen Robben auf den offensiven Außenbahnen hinterlassen. Hier soll Federico Chiesa vom AC Florenz Abhilfe schaffen. Allerdings fordern die Italiener offenbar eine Summe, die weit über dem ersten Angebot des deutschen Rekordmeisters liegt.

Seit vielen Wochen berichten diverse italienische Medien von einem Interesse des FC Bayern an Rechtsaußen Chiesa. Die Münchner sollen sich nicht nur für den 21-jährigen italienischen Nationalspieler interessieren, sondern sogar schon ein Angebot über 70 Millionen Euro für Chiesa abgegeben haben.

Der italienische Journalist Alfredo Pedullà will nun exklusiv erfahren haben, dass in Florenz noch kein Angebot aus Deutschland eingegangen ist, es allerdings schon bald so weit sein soll. Allerdings will der FC Bayern demnach lediglich 60 Millionen Euro für Chiesa bieten.

Laut Pedullà wird die Fiorentina bei dieser Summe noch nicht schwach. Angeblich fordert der Traditionsklub zwischen 80 und 90 Millionen für sein Juwel, das 2008 in der italienischen Nationalmannschaft debütierte und seitdem in elf A-Länderspielen zum Einsatz kam. Damit wäre der 21-Jährige der teuerste Transfer der Florentiner und auch der Münchner Vereinsgeschichte.

Ebenfalls an Chiesa interessiert ist Juventus Turin. Auch der italienische Rekordmeister will laut Pedullà 60 Millionen Euro für den Spieler bieten, dem AC Florenz den Deal jedoch mit der Zugabe eines weiteren Profis schmackhaft machen.

Neben den Bianconeri gilt auch Inter Mailand als ein Klub, der womöglich noch in den Poker um Chiesa einsteigen könnte.