"Habe nie aufgegeben": Kovac will Vertrag erfüllen

Niko Kovac äußerte sich vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf der PK

Ungeachtet aller Diskussion sieht Bayern Münchens Trainer Niko Kovac seine Zukunft weiter beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

"Ich habe einen Vertrag, der geht nach dem Sommer noch zwei Jahre, den will ich auch erfüllen. Ich habe nie aufgegeben in meinem Leben. Das wird es auch nie geben", sagte Kovac vor dem Saisonfinale am Samstag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

"Wir haben nach dem Düsseldorf-Spiel (3:3 im November, d.Red.) eine gute Entwicklung genommen. Es geht in die richtige Richtung. Ich gehe davon aus, dass es auch die nächste Saison so sein wird", ergänzte Kovac, der vor seiner ersten deutschen Meisterschaft als Trainer steht.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, aber auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatten ein klares Bekenntnis zu Kovac über den Sommer hinaus zuletzt immer wieder vermieden. Kovac sprach am Donnerstag von "Nebensächlichkeiten, die mich nicht interessieren. Ich habe eine Aufgabe. Wir können Meister werden, darauf liegt der Fokus. Alles was erzählt wird, was überlegt wird, interessiert mich wirklich nicht."

Den Bayern reicht im Herzschlagfinale aufgrund der klar besseren Tordifferenz gegenüber Konkurrent Borussia Dortmund ein Unentschieden, um zum siebten Mal in Folge und zum 29. Mal insgesamt Meister zu werden. Doch taktieren will Kovac am Samstag nicht: "Wir werden 90 Minuten auf Sieg spielen, das werde ich klipp und klar vorgeben. Wir können nicht kalkulieren."

Manuel Neuer fällt gegen Frankfurt sicher aus

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer wird den Münchnern auch am Samstag fehlen. "Er ist kein Thema", sagte Trainer Niko Kovac vor dem "Finale dahoam".

Der 33-Jährige fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon seit Wochen wegen eines Faserrisses in der Wade. Erneut wird der Kapitän von Sven Ulreich ersetzt. Die Bayern hoffen nun, dass Neuer wenigstens in einer Woche im Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig (25. Mai) wieder einsatzfähig ist. "Manuel hat gute Fortschritte gemacht, die Wade hält. Man muss sehen wie es funktioniert", sagte Kovac.

Der Coach kann dafür wieder auf Joshua Kimmich und Javi Martinez bauen. Kimmich hat am Donnerstag nach leichten Problemen am Oberschenkel noch reduziert trainiert, Martinez (Wadenprellung) mit der Mannschaft. Auch Thiago, der nach dem Leipzig-Spiel über Knieprobleme geklagt hatte, sei fit. James fehlt wegen seiner Wadenverletzung.