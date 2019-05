Mario Gomez bleibt trotz Abstieg beim VfB Stuttgart

Getty Images

Mario Gomez ist mit dem VfB Stuttgart in die 2. Liga abgestiegen

Ex-Nationalstürmer Mario Gomez will laut seinem Berater trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart bleiben.

"Mario will mithelfen, den sportlichen Schaden zu reparieren. In dieser Lage wird er den Verein nicht verlassen", sagte sein Berater Uli Ferber der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Über das weitere Vorgehen werden sich beide in Kürze näher beratten.

Der 33-Jährige hat bei den Schwaben noch einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag und würde im deutschen Unterhaus wohl auch eine Jokerrolle akzeptieren.

Schon in den vergangenen Wochen war der Routinier unter Interimstrainer Willig zumeist als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. Im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Union Berlin (2:2) erzielte Gomez so das zwischenzeitliche 2:1. Im Rückspiel kam er zur zweiten Halbzeit in die Partie, konnte jedoch das wichtige 1:0 nicht erzielen.