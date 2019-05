Schalke wird Problem-Profi Bentaleb nicht los

Getty Images

Nabil Bentaleb (l.) hat bei Schalke 04 einen Vertrag bis 2021

Der FC Schalke 04 steht nach einer desolaten Bundesliga-Saison vor einem großen personellen Umbruch. Zahlreiche Profis sollen den Revierklub im Sommer verlassen. Streichkandidat Nabil Bentaleb wird offenbar nicht dazugehören.

Wie "Bild" berichtet, denkt der Algerier derzeit keineswegs an einen baldigen Abschied vom FC Schalke. Sein Vertrag bei den Königsblauen ist noch bis 2021 datiert.

Damit würden den Königsblauen, die Bentaleb dem Bericht zufolge auf die Abschussliste für diesen Sommer gesetzt haben, wichtige Transfereinnahmen fehlen. Bis zu 15 Millionen Euro soll Schalke im Falle eines Wechsels des 24-Jährigen einstreichen können. Außerdem könnte der Klub das üppige Jahressalär von kolportierten fünf Millionen Euro einsparen.

Bentaleb zählte in der abgelaufenen Spielzeit zwar oftmals zum Stammpersonal (25 Einsätze in der Bundesliga), für Schlagzeilen sorgte er jedoch vor allem abseits des Rasens. Mehrmals wurde der Kreativspieler aufgrund von Undiszipliniertheiten suspendiert und in die zweite Mannschaft verschoben.