Was will der Bayern mit Leroy Sané?

Unknown Source

Leroy Sané ist seit Wochen beim FC Bayern im Gespräch

Beim FC Bayern München bahnt sich der größte Transfer-Kracher des Sommers an: Der Rekordmeister will Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zurück in die Fußball-Bundesliga lotsen.

Wie ist der Stand im Poker des FC Bayern um Leroy Sané?

Bereits Mitte April berichtete die portugiesische Journalistin Claudia Garcia, unter anderem der FC Bayern beobachte die Situation von Sané bei City genau.

In den letzten Wochen verdichteten sich zunächst die Gerüchte. Dann bestätigten sowohl Bayern-Präsident Uli Hoeneß ("Wir beschäftigen uns mit der Personalie") als auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ("Wir werden es versuchen") das Interesse am 23 Jahre alten Flügelstürmer.

Wie der "kicker" berichtet, hat der Rekordmeister längst Kontakt zur Familie des Nationalspielers, die als Berater-Team fungiert, aufgenommen. In Manchester ist nach Informationen des "Sunday Mirror" allerdings noch kein offizielles Angebot für den früheren Schalker eingegangen.

Wieviel Geld muss der FC Bayern für Leroy Sané zahlen?

Eine ganze Menge. Mindestens 80, womöglich sogar 100 Millionen Euro dürfte City als Ablöse für Sané aufrufen. Dazu käme das fürstliche Gehalt des Offensivstars. "Ich habe noch keine genauen Zahlen,

aber ich denke, dass der finanzielle Rahmen sehr schwierig wird", äußerte sich Hoeneß gegenüber "Sport Bild" zum Thema.

Bei City verdiente Sané der Enthüllungsplattform "Football Leaks" zufolge in seinen ersten drei Vertragsjahren rund 28 Millionen Euro. Das ihm vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung der Sky Blues soll ihm noch einmal eine deutliche Erhöhung seiner Bezüge garantieren - Zahlen, bei denen der FC Bayern im Falle eines Transfers sicherlich mithalten müsste.

Aktuell sind Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer mit einem Salär von 15 Millionen Euro die Top-Verdiener bei den Münchnern. Sané dürfte zumindest nicht viel weniger fordern.

Welche Rolle soll Leroy Sané beim FC Bayern spielen?

Schon 2016 vor seinem Wechsel von Schalke zu City beschäftigte sich der FC Bayern mit Sané. Damals blockierten allerdings noch Arjen Robben und Franck Ribéry die Stammplätze auf den Flügeln. Als Perspektivspieler war Sané den Münchnern mit einer Ablösesumme von gut 50 Millionen Euro zu teuer.

Heute stellt sich die Situation in der bayerischen Landeshauptstadt ganz anders dar: Robben und Ribéry verlassen den Klub im Sommer.

Sané wäre neben Serge Gnabry, Kingsley Coman und Talent Alphonso Davies zwar der vierte Profi für die beiden Positionen auf den offensiven Außenbahnen. Nicht nur angesichts der finanziellen Dimension des Transfers, sondern auch aufgrund seiner sportlichen Qualität wäre der 19-malige Nationalspieler in dieser Konstellation allerdings wohl gesetzt.

Sanés Antritt, seine Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sowie seine Abschlussstärke gehören inzwischen zum Besten, was der Weltfußball zu bieten hat. Vor allem Coman müsste sich im Duell um einen Stammplatz mit dem Linksfuß warm anziehen.

Wird Manchester City sich auf einen Verkauf von Leroy Sané einlassen?

Zwar läuft Sanés Vertrag beim englischen Meister noch bis 2021, ganz ausgeschlossen scheint sein Abgang jedoch nicht zu sein.

Teammanager Pep Guardiola ist zwar einerseits ein großer Anhänger Sanés, lässt auf der anderen Seite aber auch immer wieder durchblicken, dass sein Schützling die in ihn gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllt. Insbesondere die Arbeit des gebürtigen Esseners gegen den Ball bemängelt der spanische Star-Coach.

"Ich fordere sehr viel von ihm, und manchmal mag ich es auch, kritisch mit ihm zu sein", schilderte Guardiola zuletzt seinen Umgang mit dem Youngster. Er wolle Sané helfen, "etwas mehr Konstanz in sein Spiel zu bekommen. Nicht nur in seine Aktionen mit dem Ball, sondern auch ohne."

Dazu kommt, dass Guardiola, unter anderem für die Verpflichtung des portugiesischen Supertalents Joao Felix (kostet 120 Millionen Euro), das durch einen möglichen Sané-Abgang eingespielte Geld gut gebrauchen könnte.

Wie wahrscheinlich ist der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern?

Auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Die Münchner Bosse reden öffentlich und offensiv über die Personalie. Das zeigt, dass sich der FC Bayern durchaus Hoffnungen macht, Sané (und City) von einem Transfer überzeugen zu können. Klar ist auch, dass der Deal an der einen oder anderen Million mehr aus bayerischer Sicht sicher nicht scheitern wird.

Die Entwicklungen rund um die möglichen Financial-Fair-Play-Sanktionen gegen die Sky Blues und der drohende Ausschluss aus der Champions League könnten den Bayern zusätzlich in die Karten spielen. Ein Jahr ohne Königsklasse würde Sanés Verbleib in Manchester nicht wahrscheinlicher machen.

Geht es nach Lothar Matthäus, ist der Transfer Sanés in trockenen Tüchern. "Ich bin mir sicher, dass er nach München wechselt. Wenn Uli Hoeneß öffentlich verrät, dass man sich um den Spieler bemüht, landet dieser in den allermeisten Fällen auch bei Bayern", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Tobias Knoop