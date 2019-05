Schalke verbannt Spieler-Bilder vom Teambus

Unknown Source

"Wir leben dich" soll beim FC Schalke 04 wieder mehr im Mittelpunkt stehen

Beim FC Schalke 04 wird sich zur neuen Saison nicht nur auf der Führungsebene und innerhalb der Mannschaft einiges verändern. Offenbar will der Fußball-Bundesligist auch seine Außenwirkung verbessern und dafür seinen Markenauftritt umkrempeln. Hiervon ist offenbar auch der Teambus der Königsblauen betroffen.

Nach Informationen des "kicker" werden die Schalke-Profis in der kommenden Spielzeit in einem komplett neuen Vehikel durch Deutschland gefahren. Die Kosten für das Gefährt trägt das kooperierende Busunternehmen. So ist es in einem Partnervertrag geregelt.

Optisch wird es im Vergleich zur Vorsaison grundsätzliche Veränderungen geben. Das betrifft vor allem das Branding. Wo in der letzten Saison noch "Weil Fußball" als übergroßes und etwas ungelenk wirkendes Motto auf dem Bus zu lesen war - angelehnt an den Ausruf "Because Football" aus dem Englischen - gibt es nun offenbar eine Rückkehr zum bekannten Slogan "Wir leben dich".

Ganz allgemein soll sich der Markenauftritt der Schalker nun stärker um dieses Motto drehen und weniger einzelne Spieler in den Fokus rücken, wie es noch im letzten Jahr der Fall war.

Keine Spieler-Porträts mehr auf dem Schalke-Bus?

Hier war der Revierklub gewissermaßen auf die Nase gefallen, weil auf der einen Seite des Busses das Konterfei des zur Rückrunde zur Nummer zwei degradierten Torhüter und Kapitäns Ralf Fährmann prangte.

Auf der anderen Seite des Vehikals war gar ein Bild von Amine Harit in Übergröße zu sehen. Der algerische Nationalspieler entpuppte sich im Laufe der Saison als Störenfried entpuppte und fiel mehrfach durch Disziplinlosigkeiten auf. Er wird den Klub wohl verlassen.

Nun soll auf Schalke also alles anders werden. Auf der Mitgliederversammlung am 30. Juni wird Marketingvorstand Alexander Jobst laut "kicker" die Pläne für die Zukunft detailliert vorstellen.