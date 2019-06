Ex-BVB-Spieler Durm will nicht zum FC Schalke

Gareth Copley, getty

Erik Durm schlug einen Wechsel zum FC Schalke aus

Bis zuletzt rankten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel des ehemaligen BVB-Spielers Erik Durm zu Fußball-Bundesligist FC Schalke 04. Nun bahnt sich eine Wendung im Poker um den Außenverteidiger an.

Nach Informationen von "Sky" hat der 27-Jährige den Königsblauen abgesagt und einen Wechsel nach Gelsenkirchen ausgeschlagen. Der Vertrag des Linksverteidigers bei seinem aktuellen Klub, Huddersfield Town, läuft zum Saisonende aus. Somit hätte sich Durm im Juli ablösefrei den Knappen anschließen können.

Die Absage an die Schalker kommt durchaus überraschend, da dem ehemaligen Nationalspieler ein gutes Verhältnis zum künftigen Schalke-Coach David Wagner nachgesagt wird. Gemeinsam standen beide in dieser Spielzeit bis zur Entlassung von Wagner im Januar in Huddersfield unter Vertrag und kämpften gegen den Abstieg aus der Premier League.

Der Abwärtstrends des Teams aus der Grafschaft Yorkshire ließ sich nach der Beurlaubung Wagners aber nicht mehr stoppen, sodass Durm mit den Terriers am Saisonende abstieg.

Zwischen 2012 und 2018 war der Rechtsfuß zuvor für Borussia Dortmund aktiv und absolvierte 64 Bundesligaspiele. Zwischenzeitlich wurde er sogar für die Nationalmannschaft berufen und war Teil des WM-Kaders 2014.

Nach mehreren Verletzungen fand der ehemalige Mainzer aber nicht mehr in die Spur und landete auf der Abschussliste der Westfalen.

Bei Huddersfield gehörte der Abwehrspieler in dieser Spielzeit zu den Stammkräften und bestritt 28 Spiele in der englischen Liga.