Medien: Eintracht-Angreifer Rebic in Madrid begehrt

Erzielte für die Eintracht zehn Saisontore: Ante Rebic

Nach dem Abgang von Luka Jovic droht dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt der Verlust eines weiteren Teils des "magischen Dreiecks". Der kroatische Vize-Weltmeister Ante Rebic steht offenbar vor dem Absprung.

Laut der "Bild"-Zeitung rechnet die Eintracht mit einem Transfer des 25-Jährigen, der um die 40 Millionen Euro einbringen soll. So soll allen voran der spanische Spitzenklub Atlético Madrid Interesse an dem Topverdiener der Hessen haben, der bis 2022 bei der Eintracht unter Vertrag steht. Bei der SGE soll Rebic rund vier Millionen Euro jährlich einstreichen.

In Madrid könnte Rebis die Offensive verstärken, die mit Antoine Griezmann den besten Spieler im Sommer verlieren wird. Der Franzose hatte unlängst seinen Abschied von Atleti angekündigt.

Neben dem La-Liga-Vizemeister soll auch Inter Mailand an einer Verpflichtung von Ante Rebic interessiert sein. Ein Verbleib, so "Bild" weiter, sei in Frankfurt nur schwer vorstellbar. Schließlich gelte auch sein Verhältnis zu Teilen der Mannschaft mittlerweile als belastet. Der Kroate kritisiere seine Mitspieler zu oft, die Chemie sei nicht mehr so gut wie zuvor.

Sollte Rebic letztlich zu Atlético Madrid wechseln, steht ein baldiges Wiedersehen mit Luka Jovic beovr, der für kolportierte 60 Millionen Euro zum spanischen Rekordmeister Real Madrid wechselt.