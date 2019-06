Frankfurt will "mit Augenmaß" investieren

unknown

Axel Hellmann spricht über die Zukunft der Eintracht

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will seine gestiegenen Einnahmen keinesfalls blindlings wieder ausgeben.

"Wir müssen sehr klug und mit Augenmaß investieren, ansonsten holt uns die Party in zwei, drei Jahren ein", warnte Vorstandsmitglied Axel Hellmann im Interview mit Frankfurter Medien: "Wir müssen mit Augenmaß wachsen."

Der Gewinn des DFB-Pokals 2018, der Halbfinal-Einzug in der Europa League in der vergangenen Spielzeit und der Transfer von Sturmjuwel Luka Jovic zu Real Madrid hatte viel Geld in die Kassen der Hessen gespült.

"Mit einem gestiegenen Gehaltsniveau besteht aber die Gefahr, in eine Spirale zu kommen, sodass man zum Erfolg verdammt ist. Und wenn man in einer solchen Situation erst einmal ist, dann besteht die nächste Gefahr, dass die Entscheidungen irrationaler werden", meinte Hellmann: "In diese Falle dürfen und werden wir nicht tappen."