Offerte dämpft FCB-Hoffnung auf Pépé

Carlos Rodrigues, getty

Nicolas Pépé wird beim FC Bayern gehandelt

Laut "Sky" ist Nicolas Pépé vom OSC Lille weiterhin ein Kandidat beim FC Bayern. Die ohnehin satten 70 Millionen Euro, die die Franzosen für den Stürmer verlangen sollen, dürften inzwischen aber nicht mehr ausreichen.

Glaubt man "France Football", bietet mit Inter Mailand ein Interessent inzwischen 90 Millionen Euro. Die Nerazzurri beobachten die Entwicklungen rund um Pépé dem Bericht zufolge seit geraumer Zeit und hätten ursprünglich eine Offerte in Höhe von 60 Millionen Euro in den Ring geworfen, diese soll nun nochmal deutlich aufgestockt worden sein.

Neben dem FC Bayern soll auch Atlético Madrid ein Auge auf den Ivorer geworfen haben. Bei den Rojiblancos könnte der 24-Jährige das Erbe von Antoine Griezmann antreten. Dass der Franzose Anfang Juli für 120 Millionen Euro zum FC Barcelona wechselt, gilt als offenes Geheimnis. Dank der Griezmann-Ablöse stünde Atlético auch das nötige Kleingeld für einen Pépé-Deal zur Verfügung.

Flügelstürmer Pépé schnürt die Schuhe seit der Saison 2016/17 in der ersten Liga Frankreichs und legt seitdem eine beeindruckende Entwicklung an den Tag. Traf er 16/17 nur dreimal in 33 Partien, schraubte er die Ausbeute 17/18 auf 13 Treffer in 36 Spielen und 18/19 auf 22 Tore in 38 Einsätzen. Die Steigerung erfolgte zudem immer bei einem neuen Klub. Anpassungsschwierigkeiten scheint der Nationalspieler also kaum zu haben.